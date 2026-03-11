Juan Carlos Guerrero Rojas responde a críticas por lujoso festín de XV Años

La celebración de los XV años de María Fernanda Guerrero, conocida como “Mafer”, realizada en Villahermosa, se convirtió en uno de los eventos más comentados en redes sociales y medios nacionales debido al despliegue de lujo, la presencia de celebridades y las especulaciones sobre el origen de los recursos utilizados.

Ante la controversia, el empresario tabasqueño Juan Carlos Guerrero Rojas difundió una nota aclaratoria en la que explica las razones personales detrás del festejo, rechaza las versiones sobre el costo del evento y niega vínculos irregulares con Petróleos Mexicanos o con figuras políticas como el senador Adán Augusto López Hernández.

De acuerdo con el documento firmado por el despacho GMK & Associates, Guerrero Rojas explicó que la decisión de organizar una fiesta de gran escala se originó en una experiencia personal relacionada con su salud.

El empresario relató que hace aproximadamente tres años enfrentó una complicación médica severa, episodio que lo llevó a replantear sus prioridades personales. Tras superar esa situación, decidió “celebrar la vida y la oportunidad de compartir momentos importantes con su familia”, especialmente con su hija en una fecha significativa como sus quince años.

El comunicado sostiene que este contexto personal fue el principal motivo para organizar el festejo, el cual, afirma, fue interpretado de forma equivocada en redes sociales.

Galilea Montijo habló sobre la fiesta de XV años Especial

Niega cifras millonarias y vínculos políticos

Uno de los puntos centrales del pronunciamiento es el rechazo a las estimaciones públicas sobre el costo del evento, que algunos cálculos ubicaron por encima de 45 millones de pesos.

El empresario aseguró que dichas cifras “son totalmente falsas y desproporcionadas”, ya que —según el comunicado— se basan únicamente en especulaciones difundidas en redes sociales.

Asimismo, Guerrero Rojas negó cualquier relación política o apadrinamiento con actores públicos, particularmente con el senador tabasqueño Adán Augusto López Hernández, relación que algunos usuarios insinuaron tras viralizarse los videos del evento.

Aclaración sobre su relación con Pemex

Otro punto abordado en el documento es la supuesta relación laboral con Petróleos Mexicanos.

El empresario aclaró que no ha trabajado en el área administrativa de Pemex desde 2010, y que su vínculo directo con la empresa ocurrió hace más de 16 años, cuando realizó prácticas profesionales en el área de informática.

Según su versión, esa experiencia inicial fue la base para su desarrollo profesional en el sector energético y para posteriormente fundar su propia empresa tecnológica.

El comunicado también subraya que tanto él como sus empresas han sido auditados en diversas ocasiones por autoridades como el Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como por órganos de control internos de Pemex, sin que se hayan detectado irregularidades.

Respecto a la relación comercial con la empresa productiva del Estado, el empresario indicó que actualmente existe un proceso administrativo para ampliar un contrato vigente y resolver adeudos de facturación correspondientes a 2023 y 2024, situación que describió como parte normal de la relación entre proveedores y la empresa.

Su trayectoria empresarial en Tabasco

En el mismo documento, Guerrero Rojas detalla que dirige desde hace años la empresa tecnológica Data Edge Reyes, con sede en Villahermosa, la cual reporta alrededor de siete millones de pesos anuales en recursos empresariales.

Además, está vinculado a al menos 17 compañías relacionadas con los sectores energético, inmobiliario, agrícola y logístico.

Entre las más conocidas destaca Petroservicios Integrales México, empresa que en 2023 firmó contratos con Pemex por aproximadamente 104 millones de dólares.

El empresario también participa en actividades económicas relacionadas con la exportación de cacao, uno de los productos emblemáticos de la economía de Tabasco.

El festejo que detonó la polémica

La fiesta de XV años de María Fernanda Guerrero se volvió viral por su producción de gran formato y por la presencia de celebridades como Galilea Montijo, Belinda, J Balvin, Xavi, Matute y Pablo Montero.

El evento incluyó alfombra roja, escenografía inspirada en Nueva York, estructuras monumentales de la Estatua de la Libertad, áreas VIP, catering gourmet y tiendas efímeras de marcas internacionales instaladas exclusivamente para los invitados.

También trascendió que los asistentes recibieron pulseras Hermès y que el vestido de la festejada fue señalado como una réplica del diseño “Junon” de Christian Dior.

Las imágenes del festejo se viralizaron rápidamente, provocando cuestionamientos públicos sobre el origen de los recursos utilizados y sobre la red empresarial del organizador.

El empresario señaló que es Licenciado en Informática por el Instituto Tecnológico de Villahermosa, cuenta con Maestría en Administración de Empresas por la Universidad del Valle de México y cursó estudios de Doctorado en Administración de Empresas en la Universidad de Guadalajara.En el ámbito legal y administrativo, registros públicos indican que en 2019 participó en un litigio promovido por Pemex Exploración y Producción, mientras que entre 2022 y 2023 fue requerido por la Secretaría de Finanzas de Tabasco por temas de responsabilidad solidaria vinculados a la operación de algunas de sus empresas.

asc