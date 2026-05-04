"Tragedia inexplicable": accidente en show automovilístico en Colombia deja tres muertos

"Me acuerdo y todavía me asusto", dijo al borde de las lágrimas Leidy Casas, que estuvo a punto de ser arrollada por una camioneta gigante que perdió el control durante una exhibición de autos el domingo en el suroeste de Colombia.

Tras un par de acrobacias, el llamado "monster truck" empezó a lanzar chispas mientras avanzaba hacia los espectadores, en un accidente que dejó tres muertos, dos menores de edad y una mujer adulta, así como decenas de heridos.

Reproducir Monstertruck Colombia

Casas relató a la AFP los segundos de terror que vivió junto a su hijo y su esposo cuando la conductora se precipitó hacia ellos en la ciudad de Popayán, en momentos en los que grababa un video.

Tragedia en Show de "Monster Truck" Popayán, Colombia | Exhibición Automovilística 3 FALLECIDOS +40 HERIDOS 5 NIÑOS CRÍTICOS Relato de los Hechos Vehículo: Camioneta gigante perdió el control tras acrobacias. Falla: Testigos reportan chispas antes de la irrupción en graderíos. Impacto: El todoterreno atravesó barreras metálicas a alta velocidad. Investigación Oficial Alcaldía: Juan Carlos Muñoz ordenó "investigación rigurosa". Seguridad: Familiares denuncian nulas medidas de protección en pista. Estatus: Menores de edad entre las víctimas fatales y heridos graves.

"No pude pararme, no pude moverme (...) Yo solamente estaba esperando que el carro pasara por encima de nosotros", contó.

Las imágenes muestran al todoterreno dar vueltas en círculos por la pista y saltar obstáculos cuando, de repente, a gran velocidad, atraviesa las barreras metálicas que separaban a los espectadores del autódromo.

De inmediato se desató el caos: gritos, llantos y decenas de personas corrían para mantenerse a salvo.