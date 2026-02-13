Ninel Conde se queda varada en plena carretera rumbo a San Luis Potosí; así pidió auxilio | VIDEO

Lo que parecía un traslado normal por carretera terminó convirtiéndose en una experiencia angustiante para Ninel Conde. La artista viajaba rumbo a San Luis Potosí cuando su camioneta presentó una falla que obligó a detener el trayecto.

A través de un video publicado en sus redes sociales, la también actriz documentó el momento exacto en que descubrieron el problema: una llanta completamente ponchada. La situación, común pero potencialmente peligrosa en autopista, generó preocupación inmediata entre sus seguidores.

En el video, se observa a la cantante intentando mantener la calma mientras enfoca la cámara hacia el neumático dañado. Con una mezcla de sorpresa y humor nervioso, relató cómo en cuestión de segundos el viaje dio un giro inesperado.

Oigan, todo iba perfecto hasta que de repente… nos hemos ponchado, expresó

Ninel Conde

El momento que encendió las redes sociales

La publicación no tardó en viralizarse. En cuestión de minutos, el video comenzó a circular ampliamente, acumulando comentarios de apoyo, preocupación y hasta anécdotas de usuarios que aseguraban haber vivido situaciones similares en carretera.

Más allá del incidente mecánico, lo que llamó la atención fue la naturalidad con la que Ninel afrontó el percance. Aunque visiblemente sorprendida, optó por tomarlo con humor.

La camioneta es nueva, último modelo, divina… pero se ponchó la llanta, comentó entre risas nerviosas.

El hecho de tratarse de un vehículo reciente generó aún más sorpresa entre sus seguidores, quienes no podían creer que un automóvil prácticamente nuevo quedara varado en plena autopista.

Ninel Conde Especial

¿Quién la acompañaba durante el susto?

Otro detalle que no pasó desapercibido fue que Ninel no viajaba sola. En el video aparece un hombre identificado como Sergio, quien se encontraba con ella al momento del incidente.

En medio del estrés por la situación, Sergio confesó que no sabía cambiar llantas, lo que añadió un toque inesperadamente cómico al momento. La escena, lejos de tornarse dramática, mostró una dinámica relajada pese al contratiempo.

Mientras algunos seguidores cuestionaban por qué no cambiaron la rueda de inmediato, otros destacaron que detenerse en carretera puede representar un riesgo y que lo más prudente es solicitar asistencia especializada.

Ninel Conde

Así logró salir del apuro

Hacia el final del video, la intérprete tranquilizó a sus fans al confirmar que el problema había sido resuelto. Aunque evitó explicar con detalle quién acudió en su ayuda o si contaban con asistencia vial, dejó claro que ya no se encontraba varada.

Con evidente alivio, aseguró que todo había quedado en un susto y que pudieron continuar su camino sin necesidad de pedir “raite”.

El episodio sirvió como recordatorio de que cualquier conductor puede enfrentar imprevistos en carretera, sin importar la experiencia o el modelo del vehículo.

Rumbo a San Luis Potosí: trabajo y escenario

El viaje tenía un motivo profesional. Ninel Conde se dirige a cumplir compromisos relacionados con la exitosa gira teatral Los hombres aman a las cabronas, donde participa como parte del elenco.

La puesta en escena, basada en el popular libro de autoayuda, ha recorrido diversas ciudades del país con gran aceptación del público. En esta producción, la cantante demuestra su faceta actoral, combinando comedia y reflexión sobre las relaciones de pareja.

Ninel Conde

La gira ha sido uno de los proyectos más constantes en la agenda de la artista, quien alterna el teatro con presentaciones musicales y apariciones públicas.

