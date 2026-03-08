"Siempre critican el esfuerzo": Galilea Montijo responde a críticas por lujosos XV años en Tabasco

Galilea Montijo respondió de manera directa a la ola de críticas generadas tras su participación en la fastuosa fiesta de XV años de la joven Mafer en el estado de Tabasco.

A su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, la presentadora fue abordada por la prensa y aprovechó los micrófonos para defender a la familia anfitriona frente a los señalamientos de las redes sociales, donde decenas de usuarios cuestionaban la procedencia de los recursos económicos utilizados para financiar un evento que incluyó a estrellas internacionales de la talla de Belinda y J Balvin.

El asombro del público comenzó el fin de semana cuando se viralizaron los primeros videos de la celebración en Villahermosa. Ver a la figura femenina más importante de la televisión nacional fungiendo como conductora de una alfombra roja para un evento privado desató todo tipo de especulaciones sobre un supuesto y millonario contrato.

Ante esto Galilea Montijo aclaró que su presencia en el lugar se dio estrictamente en calidad de invitada. Según su propio relato, fueron los padres de la festejada quienes le pidieron el favor especial de recibir a la quinceañera en la entrada del recinto, el cual estaba espectacularmente decorado bajo la temática de la exclusiva MET Gala de Nueva York.

Galilea Montijo defiende a empresarios de señalamientos

Durante una entrevista que fue retomada por el programa Fórmula Dominical, encabezado por la comunicadora Flor Rubio, Galilea no dudó en destacar la calidad humana de los organizadores. Se refirió al empresario petrolero Juan Carlos y a su esposa Vicky como una familia preciosa, muy linda y, sobre todo, sumamente trabajadora.

Ante los constantes cuestionamientos sobre el exorbitante nivel de producción de la noche, la conductora del programa Hoy justificó la acción de los padres argumentando que es completamente válido querer "tirar la casa por la ventana" cuando se trata de celebrar a los hijos.

Galilea Montijo lamentó que la conversación en las plataformas digitales se haya enfocado en la sospecha financiera en lugar de aplaudir el logro familiar.

La presentadora señaló que la gente siempre suele criticar lo que las personas logran organizar o comprar, pero nunca se detienen a observar el trabajo y el esfuerzo diario que hay detrás de ese nivel adquisitivo. Reiteró en un par de ocasiones que su papel principal era simplemente disfrutar de la velada junto a sus amigos y los anfitriones.

Galilea Montijo, junto a Belinda, J Balvin y Xavi

Galilea acudió a la cita acompañada de su actual pareja sentimental, Isaac, y de su gran amigo y maquillista de cabecera, Alfonso Waithsman. Juntos disfrutaron de una velada llena de momentos memorables, como la sorpresiva aparición de Belinda.

La intérprete hizo una pausa en las grabaciones de su nueva serie en España y tomó un vuelo directo a Tabasco exclusivamente para subirse al escenario y cantarle el "Happy Birthday" a Mafer al más puro estilo de Marilyn Monroe, coronando así una fiesta que cerró con la energía musical del grupo Matute.