Belinda, Galilea Montijo, Xavi y J Balvin aparecen en unos XV años; VIDEOS se vuelven virales

Belinda, Galilea Montijo, Xavi y J Balvin se convirtieron en parte de una de las celebraciones de XV años más comentadas en redes sociales en las últimas horas. La fiesta de una quinceañera llamada Mafer, realizada en Villahermosa, Tabasco, comenzó a viralizarse luego de que varios invitados compartieran videos del evento en plataformas como X y TikTok, donde se observa la participación de distintas figuras del entretenimiento.

Videos de los XV años se vuelven virales

Conforme comenzaron a circular más imágenes del evento, el nombre de Mafer empezó a aparecer con frecuencia en redes sociales. Los videos difundidos por asistentes permiten ver cómo fue el ambiente dentro del salón donde se llevó a cabo la celebración en Villahermosa, Tabasco.

En los clips se aprecia un recinto amplio preparado para recibir a numerosos invitados. La producción del evento incluyó un escenario principal y un sistema de iluminación que recordaba al de un concierto, con juegos de luces, rayos láser y distintos efectos visuales.

Belinda canta “Las Mañanitas” durante la celebración

Uno de los momentos más compartidos en redes sociales muestra a la cantante Belinda participando en el festejo. En las grabaciones difundidas en redes sociales se observa a la artista interpretando “Las Mañanitas” para la quinceañera frente a los invitados.

Belinda Captura de pantalla

Durante ese instante, Belinda se acerca a Mafer y le canta directamente mientras la toma de la mano. La escena fue captada por varios asistentes que posteriormente compartieron los videos en distintas plataformas, donde rápidamente comenzaron a acumular reproducciones.

Galilea Montijo participa en la conducción del evento

La conductora Galilea Montijo también apareció en distintos momentos de la celebración. En algunos de los videos que circularon en redes sociales se puede ver a la presentadora participando en la recepción de invitados y en la conducción del festejo.

Captura de pantalla

Uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando la conductora interactúa con la quinceañera como si se tratara de una entrevista, recreando un momento similar al de una alfombra roja.

Xavi y J Balvin forman parte del espectáculo musical

Además de Belinda, otros artistas también habrían participado en el espectáculo musical de la noche. En varios clips difundidos en redes sociales aparece el cantante Xavi interpretando algunos de sus temas frente a los invitados.

Las grabaciones muestran el ambiente del salón durante su presentación, con asistentes frente al escenario mientras el artista realiza su actuación acompañada por el despliegue de iluminación del evento.

Captura de pantalla

Usuarios en redes sociales también mencionaron la presencia de otros artistas invitados. Entre ellos se señaló que el cantante colombiano J Balvin habría ofrecido un concierto privado durante la fiesta.

Una fiesta privada que generó conversación en redes

Otro detalle que llamó la atención de los usuarios fue que se trató de una celebración exclusiva. A diferencia de otros festejos que se han vuelto virales en internet, esta fiesta se realizó con una lista limitada de invitados.

Aun así, los videos difundidos por quienes asistieron fueron suficientes para que el evento se convirtiera en tendencia durante varias horas.

