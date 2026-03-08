¿Quién es Juan Carlos Guerrero Rojas? El empresario detrás de los virales XV años en Tabasco

El empresario petrolero Juan Carlos Guerrero Rojas acaparó las tendencias en redes sociales este fin de semana, luego de organizar una de las fiestas de XV años más extravagantes y lujosas de las que se tenga registro reciente en México.

Para celebrar el cumpleaños de su hija Mafer, el magnate tabasqueño transformó por completo el Centro de Convenciones de Villahermosa y contrató a un elenco de talla internacional que incluyó a figuras de la industria del entretenimiento como Galilea Montijo, Belinda y el reguetonero colombiano J Balvin.

¿Quién es Juan Carlos Guerrero Rojas?

Pero, ¿quién es el hombre detrás de este millonario evento que ha dejado a miles de internautas sorprendidos? Juan Carlos Guerrero Rojas es un contratista del sector energético que ha consolidado su trayectoria a través de la prestación de servicios para pozos petroleros.

Su principal operación se desarrolla mediante la compañía Petroservicios Integrales México S.A. de C.V., una empresa con sede en el municipio de Comalcalco, Tabasco, demarcación de la cual también es originario el actual gobernador de la entidad, Javier May Rodríguez.

A través de este corporativo, Guerrero Rojas ofrece soluciones especializadas en perforación, suministro de equipos de alta capacidad y manejo de bombas de lodo utilizadas en las operaciones de extracción de crudo en la región sureste del país.

Belinda Captura de pantalla

El éxito de sus operaciones en la industria petrolera quedó reflejado en la imponente magnitud de la celebración celebrada este sábado. Rompiendo con cualquier formato tradicional, la fiesta tuvo como temática principal la ciudad de Nueva York. Para lograr este cometido, el empresario mandó construir dentro del salón de eventos una auténtica réplica de la Gran Manzana.

Los invitados pudieron caminar entre instalaciones a escala real que simulaban calles neoyorquinas, interactuando con recreaciones de tiendas como Sephora, una boutique de Hermès, un restaurante McDonald's, un minisúper 7-Eleven y una clásica pizzería urbana.

Galilea Montijo, Belinda, J Balvin y Xavi entre los invitados

El nivel de exclusividad del evento quedó evidenciado desde los primeros minutos con la llegada de los invitados. La encargada de darles la bienvenida fue la conductora titular del programa Hoy, Galilea Montijo, quien fungió como anfitriona oficial en una espectacular alfombra roja.

Uno de los momentos más comentados de la velada ocurrió cuando la cantante Belinda, quien voló directamente desde España para el evento, apareció en el escenario para cantarle el tradicional "Happy Birthday" a la joven quinceañera.

Estos XV años se volvieron tendencia en redes sociales Especial

A este nivel de sorpresas se sumó un regalo que rápidamente desató comentarios en plataformas como TikTok: una exclusiva bolsa de la marca Hermès, valuada en más de medio millón de pesos. La pieza fue elegida con la asesoría personal de la reconocida influencer de moda Priscila Escoto, quien incluso grabó un mensaje en video para felicitar a Mafer por su cumpleaños y detallar su participación en la elección del lujoso obsequio.

Para mantener la energía de la celebración durante la madrugada, el escenario principal contó con una alineación musical digna de un festival masivo. El ritmo urbano estuvo a cargo de J Balvin, mientras que los sonidos bélicos fueron representados por Xavi.

Finalmente, la agrupación mexicana Matute fue la elegida para cerrar con broche de oro una noche que, indiscutiblemente, pasará a la historia de las redes sociales como uno de los despliegues de producción y lujo más impactantes de la región.