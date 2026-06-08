¿Galilea Montijo se casará con Isaac Moreno? Lujoso anillo desata rumores

La reciente celebración de cumpleaños de Galilea Montijo no sólo llamó la atención por los festejos y muestras de cariño que recibió, sino también por un detalle que no pasó desapercibido entre sus seguidores. La conductora apareció luciendo una llamativa joya que rápidamente desató rumores sobre un posible compromiso con su pareja, Isaac Moreno.

Foto: Galileamontijo

Un regalo que generó conversación:

Durante una emotiva sorpresa realizada en las instalaciones del programa "Hoy", Isaac Moreno apareció con un gran ramo de flores para felicitar a la conductora por su cumpleaños número 53.

Foto: Galileamontijo

El gesto estuvo acompañado de palabras llenas de cariño y admiración hacia Montijo, a quien describió como una mujer extraordinaria tanto en el ámbito personal como profesional. Sin embargo, más allá de la romántica escena, lo que captó la atención del público fue el anillo que la presentadora llevaba en la mano izquierda.

Foto: Instagram Galileamontijo

Las especulaciones crecen en redes sociales:

Las imágenes del encuentro comenzaron a circular rápidamente en plataformas digitales, donde usuarios señalaron que la joya podría tratarse de un anillo de compromiso.

Las sospechas aumentaron debido a que Galilea también portó la misma pieza durante la exclusiva celebración que organizó para festejar su cumpleaños, evento al que asistieron familiares, amigos cercanos y diversas figuras del espectáculo.

Foto: Instagram Galileamontijo

Una de las parejas más seguidas del espectáculo:

Desde que hicieron pública su relación, Galilea Montijo e Isaac Moreno han compartido diversos momentos de su vida juntos a través de redes sociales. Viajes, celebraciones y reuniones familiares forman parte del contenido con el que suelen mostrar la solidez de su romance.

Aunque ninguno de los dos ha confirmado planes de boda, el detalle observado por sus seguidores ha sido suficiente para reavivar las versiones sobre un posible paso importante en su relación.

Por ahora, todo permanece en el terreno de la especulación, mientras los admiradores de la pareja esperan saber si próximamente habrá un anuncio oficial sobre su futuro juntos.