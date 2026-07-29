Hallan muerto a DJ Kavinsky, creador de "Nightcall"; esto es lo que se sabe

La música electrónica está de luto. El productor y DJ francés Kavinsky, reconocido mundialmente por el éxito Nightcall, fue hallado muerto en su domicilio de París a los 50 años.

La noticia conmocionó a la industria musical y a millones de seguidores que identifican su trabajo como una pieza clave en el resurgimiento del synthwave y la electrónica francesa durante las últimas dos décadas.

Hallan muerto a DJ "Kavinsky" IG

¿Qué se sabe sobre la muerte de Kavinsky y cuáles son las primeras investigaciones?

La Fiscalía de París confirmó que Vincent Belorgey, mejor conocido como Kavinsky fue encontrado sin vida la noche del 28 de julio en su domicilio de la capital francesa. Tras el hallazgo, las autoridades informaron que se ha abierto "una investigación para establecer las causas de la muerte".

De acuerdo con los primeros reportes, los servicios de emergencia no localizaron elementos que hicieran pensar en una muerte violenta.

Hallan muerto a DJ Kavinsky IG

Algunas publicaciones señalaron que el músico había presentado fuertes dolores de cabeza durante los días previos y que una de las hipótesis apunta a un posible accidente cerebrovascular. Sin embargo, esa información aún no ha sido confirmada oficialmente y será la investigación la que determine la causa de su muerte.

Tras conocerse la noticia, la ministra de Cultura de Francia lamentó el fallecimiento del artista y destacó que su música "seguirá atravesando generaciones y fronteras", al reconocer la influencia que tuvo dentro de la electrónica contemporánea.

¿Quién era Kavinsky, el DJ francés que marcó la música electrónica con Nightcall?

Vincent Belorgey nació el 31 de julio de 1975 en Seine-Saint-Denis, Francia. Antes de dedicarse por completo a la música trabajó como actor, pero su carrera dio un giro cuando comenzó a experimentar con sintetizadores y sonidos inspirados en el cine, los videojuegos y la cultura automovilística de los años ochenta.

Su propuesta artística destacó desde el inicio por construir un personaje ficticio: un conductor que, según la historia creada por el propio artista, regresó de un accidente fatal en un Ferrari para crear música electrónica.

Su reconocimiento internacional llegó con "Nightcall", sencillo lanzado en 2010 y producido junto con Guy-Manuel de Homem-Christo, integrante de Daft Punk. Un año después, la canción alcanzó fama mundial al formar parte de la banda sonora de la película Drive, protagonizada por Ryan Gosling.

Desde entonces, el tema acumuló cientos de millones de reproducciones en plataformas digitales y se convirtió en uno de los himnos del synthwave.

A lo largo de su trayectoria publicó los álbumes OutRun (2013) y Reborn (2022), además de colaborar con artistas de la escena francesa como SebastiAn y compartir escenario con Daft Punk, Justice y Phoenix.

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El legado musical de Kavinsky: Drive, Los Juegos Olímpicos de París 2024 y la fiesta de Año Nuevo 2026 en México

La carrera de Kavinsky es recordada por muchos de sus fans por "Nightcall". El sencillo encontró una segunda vida y el éxito internacional cuando Nicolas Winding Refn lo eligió para abrir Drive, cinta estrenada en 2011.

Más de una década después, el productor volvió a demostrar la vigencia de su obra durante la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de París 2024. Su interpretación de Nightcall junto a Phoenix y Angèle fue uno de los momentos más comentados del espectáculo y permitió que nuevas generaciones descubrieran su música.

Dos años después, Kavinsky visitó México para encabezar la Fiesta de Año Nuevo 2026 organizada por el Gobierno de la Ciudad de México sobre Paseo de la Reforma.

El DJ francés ofreció un espectáculo gratuito ante miles de asistentes, quienes recibieron el 2026 al ritmo de "Nightcall" y otros de sus éxitos. Su presentación fue uno de los eventos masivos más importantes para despedir 2025 y confirmó la conexión que el artista mantenía con el público mexicano.

Aunque la investigación sobre su muerte continúa, el legado de Kavinsky permanece intacto. Su propuesta musical trascendió la escena electrónica para convertirse en un referente de la cultura pop contemporánea reconocida también por instituciones de cultura.