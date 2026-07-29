¿Dónde ver Los olvidados en streaming? Así puedes disfrutar el clásico de Luis Buñuel

Estrenada durante la Época de Oro del Cine Mexicano, "Los olvidados" se consolidó como una de las producciones más influyentes dirigidas por Luis Buñuel. Con el paso de los años, la cinta trascendió fronteras gracias a su retrato de la desigualdad social y de la vida en los barrios más marginados de la Ciudad de México.

La historia sigue a Pedro, un adolescente que intenta salir adelante mientras enfrenta un entorno marcado por la pobreza, la violencia y la falta de oportunidades. A través de su relato, la película ofrece una mirada crítica sobre la realidad social de la época.

Foto: imdb.com

Además de su reconocimiento entre la crítica, la obra fue inscrita en el programa Memoria del Mundo de la UNESCO y obtuvo 11 Premios Ariel, entre ellos el de Mejor Actuación Infantil para Alfonso Mejía.

¿Dónde ver Los olvidados en streaming?

Si deseas disfrutar este clásico del cine mexicano de manera legal, actualmente puedes encontrarlo en las siguientes plataformas:

ViX, donde está disponible, aunque con interrupciones comerciales.

Prime Video, incluida dentro del catálogo para los suscriptores del servicio, sin pago adicional.

Foto: imdb.com

Estas opciones permiten ver la película con buena calidad y sin recurrir a páginas no autorizadas que podrían representar riesgos para tus dispositivos.

¿Vale la pena ver Los olvidados?

A más de siete décadas de su estreno, Los olvidados sigue siendo una de las películas más representativas del cine mexicano y una referencia obligada para quienes desean conocer la obra de Luis Buñuel. Su historia, sus actuaciones y el impacto que tuvo en la industria la mantienen como un título imprescindible para los amantes del séptimo arte.

Fue una obra revolucionaria para el cine mexicano: En una época en la que predominaban historias idealizadas, musicales y melodramas, Luis Buñuel presentó un retrato crudo y realista.

Foto: imdb.com

Recibió reconocimiento internacional: La cinta obtuvo el premio a Mejor Director para Luis Buñuel en el Festival de Cine de Cannes de 1951, un logro que ayudó a posicionar al cine mexicano en el escenario mundial.

Ha sido considerada una de las mejores películas mexicanas de todos los tiempos. Diversos críticos, instituciones y publicaciones especializadas la incluyen entre las obras más importantes de la historia del cine nacional por su calidad narrativa, su lenguaje visual y el impacto de su mensaje.