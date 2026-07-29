¡Arriesgó todo! El valiente acto de Silvia Pinal que salvó la obra maestra de Luis Buñuel

Silvia Pinal no solo dejó una huella imborrable como una de las grandes divas del cine mexicano. Además de protagonizar algunas de las películas más importantes de la historia, la actriz desempeñó un papel decisivo para que una obra maestra de Luis Buñuel sobreviviera a la censura y pudiera llegar al público.

¿Qué película de Luis Buñuel salvó Silvia Pinal?

Sin su valentía y determinación, Viridiana (1961), considerada hoy uno de los filmes más influyentes del cine mundial, probablemente se habría perdido para siempre.

Considerada una de las obras maestras de Luis Buñuel, Viridiana provocó una fuerte polémica. IMDb

La cinta marcó el inicio de la célebre colaboración entre Silvia Pinal y el director español nacionalizado mexicano, quien más tarde volvería a dirigirla en El ángel exterminador (1962) y Simón del desierto (1965).

Curiosamente, fue la propia actriz quien impulsó el proyecto, convencida de que quería trabajar con Buñuel después de quedar fascinada por su particular estilo cinematográfico. Años después, Pinal recordó que ella fue quien buscó al cineasta para convencerlo de realizar una película juntos.

Cuando Buñuel le preguntó quién produciría el proyecto, la actriz respondió que sería su entonces esposo, el empresario Gustavo Alatriste. Esa conversación dio origen a una producción que cambiaría para siempre la historia del cine en español.

¿De qué trata Viridiana: la obra maestra de Luis Buñuel?

La trama de Viridiana gira en torno a una joven novicia que está a punto de hacer sus votos religiosos. Antes de ingresar definitivamente al convento, visita la hacienda de su tío Don Jaime, quien desarrolla una obsesión enfermiza hacia ella.

Además de protagonizar la película, Silvia Pinal fue pieza fundamental para que Viridiana sobreviviera. IMDb

Tras una serie de acontecimientos trágicos, Viridiana decide dedicar su vida a ayudar a personas en situación vulnerable, acogiendo a un grupo de mendigos en la propiedad familiar. Lo que comienza como un acto de caridad termina convirtiéndose en una crítica feroz a la hipocresía social y religiosa.

El momento más recordado de la película ocurre cuando los mendigos irrumpen en el comedor de la mansión y recrean una irreverente versión de La Última Cena de Leonardo da Vinci, una escena que pasó a la historia del cine por su fuerza visual y su carga simbólica.

La emblemática escena inspirada en La Última Cena desató un escándalo internacional. IMDb

¿Por qué el Vaticano prohibió Viridiana tras su estreno?

Aquella secuencia desató una tormenta internacional. El Vaticano calificó la película como blasfema y la condenó públicamente, mientras que el régimen franquista en España reaccionó prohibiendo su exhibición y ordenando retirar las copias disponibles.

La presión fue tan intensa que las autoridades intentaron impedir que la película siguiera circulando e incluso buscaron destruir los negativos.

La colaboración entre Luis Buñuel y Silvia Pinal dio origen a una de las trilogías más importantes del cine hispano. IMDb

Paradójicamente, mientras la censura crecía, Viridiana acababa de conquistar la Palma de Oro del Festival de Cannes, convirtiéndose en una de las producciones más importantes del cine hispanohablante. Hasta la fecha, continúa siendo una de las películas en español más reconocidas por el prestigioso certamen francés.

Sin embargo, el premio no bastó para detener la persecución contra la obra. Fue entonces cuando Silvia Pinal decidió actuar para evitar que desapareciera.

Así salvó Silvia Pinal la única copia de Viridiana

La actriz relató en diversas entrevistas que Buñuel veía con cierta ironía la polémica y no descartaba que la destrucción de la película generara un escándalo aún mayor. Ella, en cambio, estaba convencida de que el verdadero riesgo era perder una obra irrepetible.

La valentía de Silvia Pinal permitió que una obra considerada blasfema en su época pudiera conservarse y ser reconocida. IMDb

Según contó, le pidió al director que la ayudara a proteger la cinta porque representaba un patrimonio invaluable para el cine. Su determinación la llevó a ejecutar un plan tan ingenioso como arriesgado.

Silvia Pinal retiró los rollos de película de sus pesadas latas metálicas y escondió únicamente las cintas dentro del forro de un abrigo. Para lograrlo, abrió las costuras de la prenda y acomodó cuidadosamente el material antes de emprender el viaje.

La propia actriz recordó que su abrigo iba completamente lleno de los negativos, ocultos entre las telas para evitar que fueran descubiertos por las autoridades. Gracias a esa maniobra logró sacar de España una copia que posteriormente serviría para la distribución internacional del filme.

Con el paso de los años también surgieron versiones que señalan que aquella copia permaneció resguardada durante un largo tiempo antes de volver a exhibirse públicamente, una medida que permitió protegerla mientras disminuía la presión política y religiosa.

¿Qué premios ganó la película de Viridiana?

Existe una idea equivocada: muchas personas creen que Silvia Pinal ganó la Palma de Oro por su actuación. En realidad, el reconocimiento fue otorgado a Viridiana como película, aunque la actriz conservó durante años el prestigioso galardón debido al poco interés que Buñuel tenía por los premios y ceremonias.

Viridiana desafió la censura del franquismo y el Vaticano, convirtiéndose en un clásico del cine mundial. IMDb

Más de seis décadas después de su estreno, Viridiana es considerada una obra fundamental del cine universal. Su crítica a la religión, la desigualdad y la condición humana sigue despertando debate entre especialistas y cinéfilos.

Pero detrás de ese legado también permanece la historia poco conocida: la de Silvia Pinal, quien no solo dio vida a la inolvidable Viridiana, sino que arriesgó todo para impedir que una de las películas más importantes del siglo XX desapareciera para siempre.