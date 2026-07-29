BTS rechaza los Premios Grammy con poderoso mensaje: ésta es la razón por la que no competirán

BTS decidió no presentar su nuevo disco, “ARIRANG”, para competir en los Premios Grammy 2027. La agrupación explicó que busca defender una idea: las canciones deberían ser escuchadas y valoradas por sí mismas, sin ser clasificadas por el idioma o la región de la que provienen.

Los siete integrantes dieron a conocer la noticia por medio de sus historias de Instagram. RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook publicaron el mismo mensaje para informar a ARMY sobre la postura que tomaron.

“Hemos decidido no participar en los Premios Grammy este año. Esperamos que la música pueda ser apreciada y amada por sí misma, sin importar la región o el idioma. Un agradecimiento especial a Army y a todos los que siempre nos han apoyado".

Captura de pantalla

¿Por qué BTS no quiere competir en los Grammy 2027?

Detrás de la decisión estaría el deseo de evitar que su música sea limitada a una categoría creada específicamente para artistas asiáticos. Para los miembros de BTS, el idioma de una canción o el origen de sus intérpretes no debería determinar el lugar que ocupa dentro de una premiación internacional.

Más allá de rechazar una nominación, el mensaje cuestiona la manera en la que la industria musical occidental separa las producciones internacionales según su lugar de origen. Aunque el K-pop tiene millones de seguidores alrededor del mundo, con frecuencia es colocado en apartados especiales y no en las categorías principales.

AFP

La categoría de pop asiático habría influido en la decisión de BTS

Una de las posibles razones detrás de la determinación fue la creación del premio a Mejor Interpretación de Pop Asiático. Este apartado formará parte de la edición número 69 de los Grammy y reconocerá trabajos relacionados con el K-pop, J-pop, C-pop y otras expresiones del pop producido en Asia.

Según las reglas de esta categoría, solamente podrán participar las obras que utilicen de manera “sustancial y claramente identificable” por lo menos un idioma asiático. No serán suficientes algunas palabras aisladas, ad-libs o expresiones breves dentro de una canción cuya letra esté completamente en inglés.

Especial

Aunque el nuevo premio pretende ampliar el reconocimiento a la música asiática, también ha provocado críticas. Parte del público considera que podría convertirse en una forma de separar a estos artistas, en vez de permitirles competir en igualdad de condiciones dentro de categorías como Álbum del Año, Canción del Año o Grabación del Año.

Algunos seguidores incluso calificaron la creación de este apartado como una forma de “segregación musical”. Su argumento es que los músicos asiáticos podrían quedar concentrados en un espacio propio, aunque sus canciones tengan alcance mundial y puedan competir directamente contra producciones occidentales.

BTS dejará fuera de los Grammy su álbum 'ARIRANG'

Como consecuencia de esta decisión, el grupo no postulará “ARIRANG”, su quinto álbum de estudio, para ninguna categoría. El material consiguió el debut más grande del año en el Billboard 200, al registrar 641 mil unidades equivalentes durante su primera semana.

BTS Especial

Pese al éxito comercial del disco, los integrantes optaron por no buscar el reconocimiento de la Academia. Con ello, la agrupación puso por delante su postura sobre el valor de la música y su deseo de que las producciones internacionales no sean reducidas a una etiqueta regional.

La reacción de ARMY fue principalmente de apoyo. En redes sociales, numerosos seguidores reconocieron que los cantantes prefirieron defender su trabajo y el lugar del K-pop dentro de la industria antes que perseguir una estatuilla.

BTS suma cinco nominaciones, pero ningún Grammy

A lo largo de su carrera, la agrupación ha recibido cinco nominaciones a estos premios, aunque ninguna terminó en victoria. Su primera aparición en la ceremonia ocurrió en 2019, cuando asistió para presentar una categoría.

Posteriormente, “Dynamite” fue nominada en 2021 y “Butter” compitió en 2022. Durante 2023, BTS consiguió otras tres candidaturas, entre ellas una relacionada con Music of the Spheres, de Coldplay, álbum en el que participó el grupo y que estuvo considerado para Álbum del Año.

X @bts_bighit

Ninguna de estas nominaciones se convirtió en un trofeo. Los resultados aumentaron la percepción entre sus seguidores de que la Academia no ha reconocido completamente la influencia internacional de BTS ni el crecimiento alcanzado por la música surcoreana.

Una situación parecida ocurrió con Rosé, integrante de BLACKPINK, quien no recibió una estatuilla por “APT.”, su colaboración con Bruno Mars. Por otra parte, la banda sonora de KPop Demon Hunters solamente obtuvo un premio en febrero.

HYBE responde si BTS inició un boicot

Por su parte, HYBE aclaró que la decisión no involucra a todos los artistas que pertenecen a la empresa. Según información publicada por el diario surcoreano The Chosun Ilbo, la compañía indicó que “no es un boicot de toda la compañía”.

Esto permitirá que otros cantantes y grupos de la agencia presenten sus producciones de manera individual. Solamente BTS habría decidido mantenerse fuera de la próxima entrega después de analizar su participación.

BTS Cortesía BigHit Music

Otra versión atribuida a la empresa señala que la medida se tomó para "proteger el estatus y el orgullo de la industria del K-pop en su conjunto."

Otros artistas también han rechazado los Grammy

La inconformidad con esta premiación no comenzó con BTS. The Weeknd anunció un boicot en 2021 después de quedar fuera de las nominaciones, pese al éxito internacional de “Blinding Lights”.

Ante aquella situación, el cantante calificó el proceso como “corrupto y carente de transparencia”. Su protesta también puso en duda la forma en la que se seleccionan los trabajos y se determinan las nominaciones.

The weeknd

En el caso de BTS, la postura está relacionada principalmente con las divisiones por idioma y región. El grupo considera que su música debe ser apreciada como cualquier otra producción, sin importar que sus integrantes sean surcoreanos o que sus canciones incluyan letras en coreano.

¿Cuándo serán los Premios Grammy 2027?

Las postulaciones para la edición número 69 comenzaron el 7 de julio y permanecerán abiertas hasta el 28 de agosto. Durante este periodo, artistas, representantes y compañías pueden enviar sus producciones para que sean evaluadas.

La ceremonia se realizará el 7 de febrero de 2027 en el Crypto.com Arena de Los Ángeles.