"Biografía de Jorge Luis Borges", ¿qué expone el documental dirigido por Mariano Llinás?

La vida de Jorge Luis Borges llega a la gran pantalla a través de “Biografía de Jorge Luis Borges”, un exhaustivo documental dirigido por Mariano Llinás que fue estrenado fuera de competición en la Mostra de Venecia. La cinta, de cinco horas y media de duración, reconstruye la trayectoria del legendario escritor argentino a partir de manuscritos, postales, libros anotados, documentos y lugares que marcaron su vida.

El proyecto surgió como un encargo de una fundación estadounidense que conserva una amplia colección de objetos de Borges (1899-1986). La intención original era grabar el momento en que un experto analizaba todos esos documentos, pero Llinás, director de “La flor” (2018) y miembro del colectivo cinematográfico El Pampero, encontró en aquel material la posibilidad de construir una biografía.

En ese momento sentí que se podía hacer una biografía”, explica el cineasta argentino en una entrevista con AFP. Aunque al principio la idea le provocó “un vértigo absoluto”, asegura que después “no hubo miedo, fue más bien adrenalina”.

Para Llinás, el proyecto representó además una oportunidad para acercarse desde el cine a una de las grandes figuras de la literatura latinoamericana. “Entrar desde el cine hacia Borges había sido siempre muy difícil”, afirma.

Los manuscritos de Borges revelan su forma de escribir

Presentación de la ‘Biografía de Jorge Luis Borges’, como parte del 83.º Festival Internacional de Cine de Venecia. Abaca Press

Uno de los elementos centrales del documental son los numerosos cuadernos que forman parte de la colección. En uno de ellos, correspondiente a mediados de los años 1950, las páginas manuscritas de Borges son seguidas por otras escritas por su madre, lo que presupone que el escritor ya no podía anotar sus textos y tenía que dictarlos. Para entonces, Borges se había quedado ciego.

Otros manuscritos muestran tachaduras, correcciones, añadidos en letra muy pequeña y distintas variantes que el escritor incorporaba mientras escribía.

Escribe tanteando”, señala en un momento del documental el experto Ernesto Montequín, mientras observa los papeles amarillentos y los manipula con extremo cuidado.

Llinás asegura que lo que más le impresionó de los manuscritos borgianos fue descubrir “hasta qué punto una hoja de papel puede ser un mapa de la mente de una persona”.

Le gustaba la idea del laberinto y construir un laberinto a cada lugar a donde fuera. Uno ve sus páginas y eso está ahí [...] Su mente funcionaba de esa manera”, explica.

El documental recorre los lugares que marcaron a Borges

La cinta no se limita a los documentos y manuscritos, sino que también recorre los lugares vinculados con la vida del escritor y que aparecen en su obra.

Entre ellos se encuentran Ginebra, donde está enterrado, y Austin, Texas, donde fue profesor. También aparecen distintos rincones de Buenos Aires, como la Biblioteca Nacional, institución que Borges dirigió entre 1955 y 1978, y la calle Posadas, donde se encontraba la residencia de su amigo Adolfo Bioy Casares y donde Borges almorzaba con frecuencia.

El recorrido llega hasta Islandia, una isla que siempre despertó el interés del escritor y que visitó por primera vez en 1971. Durante ese viaje conoció a María Kodama, quien posteriormente se convertiría en su esposa.

Es un momento que nosotros intuimos que para Borges fue feliz”, explica Llinás. “Uno se da cuenta de que un hombre viejo está contento, como un muchacho enamorado. Me parece un momento muy conmovedor”.

Aunque “Biografía de Jorge Luis Borges” reúne una extensa documentación sobre la vida del escritor, Llinás considera que el elemento fundamental de esta biografía es “la incertidumbre”.