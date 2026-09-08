Gala Montes decide abandonar La Casa de los Famosos México

Gala Montes tomó la decisión de poner fin a su participación en La Casa de los Famosos México, luego de elegir voluntariamente salir del reality show.

La noticia fue confirmada a través de las redes sociales de La Casa de los Famosos México. El programa realizó un mensaje dirigido a los seguidores, en el que se informó que la actriz decidió abandonar la competencia por voluntad propia, por lo que su estancia dentro de la casa llegó oficialmente a su fin.

Foto: IG galamontes

Con esta decisión, Gala Montes deja atrás su participación en una de las producciones que ha generado gran conversación entre el público y las redes sociales.

Foto: Redes sociales La Casa de Los Famosos

La organización del programa le deseó éxito a la actriz en los proyectos que emprenda próximamente, mientras que sus seguidores permanecen atentos a las reacciones que genere su inesperada salida.

En el programa, únicamente se informó a los habitantes que Gala había tomado la decisión de abandonar el reality y que la actriz se encontraba bien, sin ofrecer mayores detalles sobre los motivos de su salida. La noticia tomó por sorpresa a sus compañeros, quienes reaccionaron con desconcierto ante la inesperada decisión.

En redes sociales, algunos seguidores señalaron que habían notado un comportamiento que consideraron inusual en Gala desde su ingreso al programa. A partir de ello, comenzaron a surgir distintas especulaciones entre los usuarios, quienes plantearon posibles motivos para su salida, aunque hasta el momento ninguna de estas versiones ha sido confirmada por la producción ni por la actriz.

Entre los comentarios publicados por los seguidores se pueden leer algunos como:

Yo pienso que la sacaron por lo que decían que se miraba desubicada”.

Pobre, no aguantó.”

Gala no estaba bien y aun así la quisieron meter. Hasta sus compañeros se dieron cuenta de que estaba muy inquieta.”

Era obvio, no aguantaba la ansiedad.”

Para que la metieron? De verdad? Se nota que físicamente o esta mentalmente y físicamente para ejercer, se notaba que ni podía quedarse tranquila en un mismo sitio".

Foto: Instagram @galamontes

¿Por qué Gala Montes salió del programa?

Hasta el momento, el programa no ha dado a conocer los motivos oficiales de la salida de Gala, por lo que se mantiene la expectativa entre los seguidores, quienes esperan que próximamente se explique qué ocurrió.

En tanto, en las redes sociales de la propia Gala se realizó una publicación en la que se observa un mensaje grabado afuera de ‘La Casa de los Famosos México’, donde se lee:

“Gala, te amamos, tus curitas estamos contigo siempre”.

La publicación también incluye otros reels relacionados con su permanencia en el reality, sin que hasta el momento se hayan realizado nuevas publicaciones para explicar su salida.

La madre de Gala ya había expresado su preocupación

Hace unos días, Crista, madre de Gala Montes, ya había expresado públicamente su preocupación por el bienestar de la actriz.

A través de un mensaje, Crista reconoció que su hija es mayor de edad y que respeta su decisión de mantener distancia en este momento. Sin embargo, dejó claro que estaba pendiente de ella.

La madre de Gala también expresó su desacuerdo con la forma en que, desde su perspectiva, estaba siendo presentada su hija, pues consideraba que algunas situaciones podían poner en riesgo su integridad o dignidad.

Asimismo, señaló que actualmente Gala no deseaba recibir su ayuda ni tener un acercamiento con ella, decisión que aseguró respetar. No obstante, aclaró que esa distancia no significaba que hubiera dejado de preocuparse por lo que pudiera estar ocurriendo con la actriz.

Uno de sus principales señalamientos estuvo relacionado con la responsabilidad que, desde su perspectiva, también tienen las producciones hacia las personas que participan en sus proyectos.

En otras publicaciones, Crista también habló sobre los ataques y mensajes de odio que comenzó a recibir a raíz de las declaraciones de Gala. Ante esta situación, aseguró que no consideraba que pudiera sentirse amenazada, pues afirmó estar “curtida” ante este tipo de situaciones.