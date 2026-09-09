Foto de Maribel Guardia con Keylor Navas se vuelve viral… ¡Encuentro entre ticos!

Maribel Guardia presumió en sus redes sociales un encuentro con Keylor Navas, portero de los Pumas, y la fotografía hizo que el nombre de la reconocida actriz se pusiera en tendencia.

El encuentro entre ambas personalidades reconocidas, uno en el mundo del espectáculo y el otro en el deporte, rápidamente llamó la atención de los internautas.

Fotografía de Maribel Guardia con Keylor Navas

Maribel Guardia con Keylor Navas. @maribelguardia

La actriz publicó en su cuenta oficial de Instagram un par de fotografías en las que aparece junto al guardameta, además de Andrea Salas, esposa de Keylor, y su esposo Marco Chacón.

Las imágenes del encuentro tomaron relevancia debido a su origen costarricense que la propia actriz destacó, mostrando orgullo por sus raíces.

Junto a las dos fotografías, Maribel Guardia dedicó un mensaje para celebrar la reunión.

Qué gusto compartir con nuestros paisanos, Keylor Navas y su bella esposa Andrea, junto a mi esposo, Marco Chacón. Pura vida, arriba el futbol y el gallo pinto”, se lee en la publicación.

Celebran usuarios encuentro entre ticos

La publicación de Maribel Guardia en donde deja ver su encuentro con el portero de los Pumas, inmediatamente generó miles de reacciones entre sus seguidores.

Los internautas, en su mayoría, celebraron la reunión de dos reconocidos personajes de Costa Rica que también se han destacado en sus propios ámbitos en México.

Ticos de nuestros corazones”, escribió una usuaria en la publicación.

El término “tico” es un es un gentilicio coloquial que se usa para referirse a los habitantes o naturales de Costa Rica. Los propios costarricenses y personas de otros países usan esta palabra con orgullo.

La palabra surge por una costumbre muy común al hablar en ese país. En lugar de usar el diminutivo -ito o -ita (como perrito o casita), las personas prefieren usar los sufijos -ico o -ica. Es muy normal escuchar palabras como momentico (en vez de momentito) o gatico (en vez de gatito). Esa forma de hablar terminó por usarse para referirse a los habitantes.

Cabe destacar que tanto Navas como Guardia cuentan con una enorme presencia internacional y se encuentran entre los costarricenses con mayor cantidad de seguidores en redes sociales.

En Instagram, Keylor Navas suma alrededor de 19 millones de seguidores, mientras que Maribel Guardia alcanza los 9 millones, cifras que explican el alcance que tuvo la publicación.

¿Maribel Guardia es de Costa Rica?

Maribel Guardia, actriz. @maribelguardia

Maribel Guardia es una actriz, cantante y conductora de origen costarricense que ha construido gran parte de su trayectoria artística en México. Su nombre completo es Maribel del Rocío Fernández García y nació el 29 de mayo de 1959 en San José, Costa Rica.

Su carrera comenzó en su país natal cuando en 1978 ganó el certamen de Miss Costa Rica, título que le permitió representar a la nación en Miss Universo ese mismo año, concurso que se realizó en Acapulco, México. Aunque no obtuvo la corona internacional, fue reconocida con el título de Miss Fotogénica.

Después de su participación en el certamen, Maribel Guardia recibió una beca de Televisa para estudiar actuación, canto y baile en México. A partir de entonces comenzó a desarrollar una carrera que incluye trabajos en televisión, cine, teatro y música, y que la convirtió en una de las figuras más conocidas del espectáculo mexicano.

Aunque nació en Costa Rica y mantiene su nacionalidad costarricense, Maribel Guardia también es mexicana. La artista se naturalizó mexicana, por lo que actualmente cuenta con ambas nacionalidades. Su larga trayectoria en México y su vínculo con el país han hecho que sea reconocida como una figura del entretenimiento tanto costarricense como mexicana.