Gael García llega a Netflix con la serie 'Santita': tráiler, de qué trata y fecha de estreno

Las producciones mexicanas continúan ganando terreno en el streaming, y ahora Netflix suma a su catálogo Santita, una serie que combina drama, romance y giros inesperados.

Dirigida por Rodrigo García, esta apuesta marca un momento importante tanto para el cineasta como para el elenco. La serie no solo destaca por su historia, sino por reunir a figuras clave de la industria latinoamericana en un proyecto que busca conectar con audiencias globales.

El esperado regreso de Gael García a la televisión

Uno de los grandes atractivos de Santita es el regreso de Gael García Bernal a la televisión mexicana. Reconocido por su trabajo en cine internacional y series aclamadas, el actor se ha consolidado como uno de los rostros más importantes del entretenimiento latino.

Gael García Bernal es un actor, productor y director mexicano que alcanzó fama mundial con películas como Amores perros y Y tu mamá también, además de participar en múltiples producciones internacionales. Su versatilidad lo ha llevado a interpretar desde personajes históricos hasta figuras complejas en historias contemporáneas.

Gael García Mezcalent

Su participación en Santita representa un regreso esperado por sus seguidores, especialmente en un proyecto que mezcla drama emocional con una narrativa intensa.

¿De qué trata "Santita"?

La serie gira en torno a María José Cano, conocida como "Santita", una mujer cuya vida parece sacada de un cuento perfecto… hasta que todo cambia de forma drástica.

En pleno altar, decide no casarse con el hombre que ama, una elección que desencadena una serie de consecuencias inesperadas. A partir de ese momento, su historia da un giro radical tras un accidente que transforma su vida por completo.

Años después, el pasado regresa de manera inesperada. El hombre que marcó su historia vuelve, pero no lo hace solo: llega acompañado de su esposa, quien necesita ayuda médica. Este reencuentro revive emociones, conflictos y decisiones que Santita creía haber dejado atrás.

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La trama se desarrolla en medio de relaciones complejas, tensiones emocionales y un entorno que refleja tanto la fragilidad como la fortaleza de su protagonista. A esto se suma su vida profesional en el ámbito hospitalario, donde también enfrenta dilemas personales y relaciones intensas.

Un elenco que promete

Además de Gael García Bernal, la serie cuenta con la participación de Paulina Dávila, quien ha destacado en diversas producciones internacionales.

El proyecto también marca una nueva colaboración entre Rodrigo García y la actriz Ilse Salas, lo que eleva aún más las expectativas en torno a la calidad narrativa y actoral de la serie.

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Tráiler y primeras impresiones

El tráiler de Santita deja ver una historia cargada de emociones, con momentos de tensión, romance y decisiones difíciles. Desde sus primeras imágenes, queda claro que la serie apostará por una narrativa íntima y profunda, centrada en los conflictos humanos.

La combinación de actuaciones sólidas, dirección cuidada y una historia que explora las segundas oportunidades ha generado gran expectativa entre los espectadores.

Fecha de estreno en Netflix

Para quienes ya esperan su estreno, Santita llegará oficialmente al catálogo de Netflix el próximo 22 de abril de 2026.

Con esta producción, la plataforma reafirma su interés por las historias latinoamericanas y por llevar talento mexicano a audiencias globales.

Una historia que promete enganchar

Santita no es solo una serie más dentro del catálogo de streaming. Es una historia sobre decisiones que cambian la vida, sobre el peso del pasado y sobre las oportunidades que surgen incluso en los momentos más complejos.

Con un elenco sólido y una trama que mezcla drama, amor y conflicto, todo apunta a que esta producción se convertirá en uno de los estrenos más comentados del año.

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Así, Gael García Bernal regresa a la pantalla chica con una historia que promete emocionar, sorprender y mantener al público al filo del asiento.

AAAT*