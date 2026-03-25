Orgullo mexicano: Gael García es embajador de la UNESCO

El talento mexicano vuelve a destacar a nivel internacional, y esta vez de la mano de Gael García Bernal, quien ha sido nombrado Embajador de Buena Voluntad de la UNESCO. Un reconocimiento que no solo celebra su trayectoria artística, sino también su compromiso con causas sociales, culturales y ambientales.

UNESCO nombra a Gael García como Embajador de Buena Voluntad

El anuncio se realizó durante una ceremonia especial en el Museo Nacional de Antropología, en el marco de la conmemoración por los 80 años del organismo en México. Aunque el actor no pudo asistir debido a causas de fuerza mayor, su presencia se hizo sentir a través de un mensaje en video en el que agradeció el nombramiento y expresó su entusiasmo por asumir este nuevo reto.

Es una responsabilidad muy, muy bonita que quiero lograr cumplir”, compartió el protagonista de Amores perros, dejando claro que toma este papel con seriedad y compromiso.

El anuncio se realizó en el Museo Nacional de Antropología en CDMX. Mezcalent

Además, adelantó su interés por participar activamente en diversas iniciativas:

Espero que pueda hacer un gran papel en esto y que pueda involucrarme en muchas actividades”.

Gael García Bernal habla de su compromiso con la UNESCO

Más allá de la emoción del momento, Gael García Bernal aprovechó su mensaje para reflexionar sobre el contexto global actual. En sus palabras, destacó la importancia de fortalecer la colaboración y el sentido de comunidad en tiempos marcados por la incertidumbre.

Hoy más que nunca es importante hacer equipo, construir comunidad y volver a esa sensatez que dio origen a las Naciones Unidas”, señaló, haciendo énfasis en la necesidad de trabajar juntos por un futuro común y sostenible.

El actor agradeció el reconocimiento a través de un mensaje en video. Mezcalent

¿Por qué es Embajador de Buena Voluntad?

El nombramiento no es casual. A lo largo de su carrera, García Bernal ha sido una figura activa en la defensa de los derechos humanos, la promoción de la cultura y la protección del patrimonio. Su proyección internacional y su voz crítica lo han convertido en un referente dentro y fuera de la industria cinematográfica.

La ceremonia también reunió a destacadas personalidades del ámbito cultural y social, entre ellas Yalitza Aparicio, Mon Laferte y Raymix, quienes participaron en una mesa de reflexión sobre los desafíos del mundo actual.

Su nombramiento reconoce su defensa de la cultura y los derechos humanos. Mezcalent

Durante su intervención, Yalitza puso sobre la mesa las dificultades que enfrentan las comunidades indígenas, especialmente en temas de acceso a la educación, recordando la importancia de generar políticas inclusivas.

Presentan la Estrategia País 2026-2031

Uno de los momentos clave del evento fue la firma de la Estrategia País 2026-2031, un acuerdo de cooperación entre la UNESCO y México que establece prioridades en áreas como educación, medio ambiente, innovación tecnológica y construcción de sociedades más justas.

Este plan busca impulsar acciones concretas que respondan a los retos globales, con México como un actor fundamental en el desarrollo sostenible. Además, se anunció un importante acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia para reforzar la protección del patrimonio cultural.

Se reforzaron acuerdos para proteger el patrimonio cultural mexicano. Andrea Murcia Monsivais/Cuartoscuro

Como parte de este esfuerzo, el Museo Nacional de Antropología recibió el escudo azul, un reconocimiento internacional que lo posiciona como un sitio de alto valor que debe ser protegido incluso en contextos de conflicto.

Con este nuevo rol, Gael García Bernal se suma a una red global de personalidades que utilizan su voz para amplificar mensajes clave sobre la importancia de la cultura, la educación y el cuidado del planeta.