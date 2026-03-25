¡Mis ahorros! Rossana Nájera revela cómo fue víctima de un fraude inmobiliario

La actriz Rossana Nájera decidió alzar la voz y compartir una experiencia que, lamentablemente, cada vez es más común: ser víctima de un fraude inmobiliario.

Lo que comenzó como una inversión pensada para asegurar su patrimonio terminó convirtiéndose en una situación legal compleja que hoy la mantiene en la lucha por recuperar sus ahorros.

¿Qué le pasó a Rossana Nájera?

Con total sinceridad, la también conductora reveló que durante varios años trabajó arduamente para reunir el dinero necesario y adquirir un departamento bajo el esquema de preventa, una modalidad ampliamente utilizada en México.

La actriz pagó un departamento que nunca le fue entregado. IG rossananf

Este tipo de compra permite pagar un inmueble antes de que esté terminado, generalmente con precios más accesibles y facilidades de pago. Sin embargo, también implica ciertos riesgos.

Compré un departamento en preventa… pagué, pagué, pagué y nunca me entregaron ningún departamento”, compartió con evidente frustración.

Su testimonio deja ver el impacto emocional y económico que vivió tras confiar en un proyecto que nunca se concretó.

Rossana Nájera revela cómo fue víctima de un fraude inmobiliario

De acuerdo con lo relatado, Rossana cumplió con cada uno de los pagos estipulados en el contrato. No obstante, el desarrollo inmobiliario no avanzó hasta su entrega final, dejándola sin la propiedad prometida y sin gran parte de su inversión.

El caso ya se encuentra en proceso legal y en etapa de audiencias. IG rossananf

Este tipo de situaciones suele presentarse cuando las desarrolladoras carecen de respaldo financiero, permisos adecuados o mecanismos legales que protejan a los compradores.

Lejos de quedarse en silencio, la actriz decidió emprender acciones legales contra los responsables. Actualmente, el caso se encuentra en proceso de audiencias, lo que ha limitado la información que puede compartir públicamente.

Por recomendación de su equipo legal, ha optado por mantener discreción para no interferir en el curso de la investigación.

Estamos esperando a que la justicia haga lo que tiene que hacer”, expresó, dejando claro que, a pesar de la incertidumbre, mantiene la confianza en que las autoridades podrán resolver el caso.

Nájera mantiene la esperanza de recuperar su patrimonio. Mezcalent

Incluso, aseguró que se siente tranquila, pues confía en que podrá recuperar el patrimonio que construyó con tanto esfuerzo.

¿Cómo evitar un fraude inmobiliario?

Más allá de su situación personal, Rossana Nájera ha aprovechado su voz pública para alertar a otras personas sobre los riesgos de este tipo de inversiones. Su historia pone sobre la mesa un problema que afecta a más compradores de lo que se cree, especialmente en esquemas de preventa donde no siempre existen garantías sólidas.

Entre las recomendaciones que surgen de su experiencia, destaca la importancia de investigar a fondo a la empresa desarrolladora, verificar que el proyecto cuente con todos los permisos legales y revisar detalladamente los contratos antes de firmar.

La actriz decidió hacer público su caso para alertar a otros. IG rossananf

También subraya la necesidad de asegurarse de que existan mecanismos de protección para el comprador, algo que muchas veces se pasa por alto ante la emoción de adquirir una propiedad.

El caso de la actriz también abre una conversación más amplia sobre la seguridad en el mercado inmobiliario. Aunque la preventa puede ser una oportunidad atractiva, especialmente por sus costos más bajos, también implica asumir una parte considerable del riesgo financiero.

Retrasos, incumplimientos o incluso la cancelación total del proyecto son escenarios posibles si no se cuenta con respaldo adecuado.

Hoy, su testimonio no solo busca resolver su caso, sino también evitar que otros pasen por una experiencia similar. Ya que, incluso las inversiones más comunes pueden convertirse en una pesadilla si no se toman las precauciones adecuadas.