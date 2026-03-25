"Pensé que mi momento se había acabado, pero terminé escribiendo mi disco más personal”.

A sus 66 años, Ana Torroja no le tiene miedo a volver a empezar, pero a veces, darse cuenta de eso es un viaje que sólo se puede transitar con una maleta llena de experiencias y pasión por lo que ha hecho desde hace más de cuatro décadas.

Tras una gira de tres años, Ana no sabía si seguiría en la música, no porque no quisiera, sino porque no encontraba la motivación e ilusión de hacer algo nuevo y que había llegado ese punto de retirarse y tomar otro camino. Escribir lo que pensaba y sentía ha sido siempre una forma de catarsis para ella, y sin pensarlo ni planearlo, comenzó un camino creativo sin darse cuenta.

“Había estado tres años de gira, me planteé hacer no un disco, un par de canciones, y me di cuenta de que no tenía la motivación que necesitaba ni tampoco la ilusión. También pensé que no tenía nada más que contar, que ya lo había hecho todo después de 40 años. ¿Qué voy a hacer para sorprenderlos? ¿Cómo me voy a reinventar? No llegaban las ideas. Y por eso pensé que quizá se había acabado mi momento, que quizá tenía que cerrar la maleta e irme para otro lado, pero, por otro lado, dije, ‘bueno, ¿y por qué no utilizo esto en una canción?’, porque seguramente no sea yo la única persona que tiene estas dudas existenciales, y quizá lo pueda compartir con la gente y se sientan identificados.

“Y por otra parte, escribir a mí me funciona como catarsis, y pues escribí una canción, que es una conversación entre una persona y una artista, y a partir de ahí, pues abrí la puerta a contar otras historias y sin darme cuenta, al cabo de un año tenía 12 canciones de las cuales quedaron 10, o sea, tenía un disco y mi intención no fue hacerlo, fui haciendo camino al andar y cuando terminó ese año y le planteé las canciones a mi mánager me dijo: ‘¿pero tú te has dado cuenta del discazo que tienes?’, le dije que no”, dijo entre risas Ana en entrevista con Excélsior.

Así fue como nació Se ha acabado el show, el séptimo disco de estudio de Torroja y el primero que es escrito por ella en su totalidad. Y en ese sentido, la española avienta al universo una parte más personal de ella que no se había visto antes.

“Me he dado cuenta de que cuando he escrito canciones, que es verdad que nunca había escrito un disco completo, pero he ido escribiendo canciones a partir del segundo disco como solista, me he dado cuenta de que todas las historias que cuento tienen que ver conmigo, son catárticas, tienen ese rasgo en común. La Ana mujer alimenta de alguna forma a la Ana artista, le da, a través de sus experiencias, esas herramientas para poder hacer una canción y después interpretarla, pero precisamente era esa Ana mujer la que sentía que no tenía historias que contar.

“O sea, estaba cómoda donde estaba, no quería dar más de lo que ya había dado, o eso sentía yo, pero Ana artista le reclamó espacio y momento, y como las dos son generosas y se llevan bien, al final se retroalimentan una de la otra, no hay una sin la otra”, explicó.

Comodidad al escribir

Descubrirse escribiendo un disco con sus historias personales no fue un motivo de miedo ni de vulnerabilidad, al contrario, la hizo sentirse cómoda y con la necesidad de todas las cosas que tenía dentro, a diferencia de cuando Mecano se separó y ella comenzó como solista.

Me sentía más vulnerable cuando empecé mi carrera en solitario y de hecho, al principio, no sólo porque me faltaba la confianza, no estaba convencida de que fuera capaz de escribir canciones, pues ninguna de ese primer disco la escribí yo. Y de hecho, cuando empecé a cantar a Contratiempo, que fue mi primer sencillo como solista dije: ‘Vaya, por Dios, qué tonta estoy’, tuve que parar porque pensé que me había equivocado."

“Estaba acostumbrada a cantar en neutro o masculino con los hermanos (Cano) y de pronto me di cuenta de que estaba hablando de mí, aunque yo no hubiera escrito la canción, estaba hablando en primera persona. Ahí sí me sentí vulnerable, sí me entró un vértigo aterrador. Pero luego me he ido sintiendo cómoda. Por eso he ido escribiendo canciones hasta llegar a hoy, en el que es un momento en el que no sólo me siento cómoda, sino que he sentido la necesidad de hablar de esas cosas que estaban ahí rondando mi cabeza hacía un tiempo”, agregó.

Se ha acabado el show no sólo cuenta con la pluma de Ana, también tiene autorías con talentos que se fueron acercando a ella y, que en el proceso descubrió que finalmente los temas que aborda son universales, llegan a personas de diferentes generaciones y que se entrelazan a partir de la música... de la misma forma que lo hace Mecano.

“La gente con la que he compuesto canciones, no todas, pero algunas de este disco, son de esa edad, veintipocos años. Eso es lo más bonito de todo, porque ellos, de alguna forma, en esas charlas que teníamos en el estudio, me han hecho sentir cómoda y hemos ido descubriendo historias que podían ser contadas y que necesitaban ser contadas, que no tenían nada que ver con ellos, pero que han surgido de esas conversaciones entre una persona de mi generación y la suya, que se llevan unos cuantos años de diferencia, y por eso siento que no estoy tan lejos o no estamos tan lejos.

“Al final es verdad que no siempre es el mismo camino para todos, pero sí que a veces los sentimientos no son tan diferentes, las crisis existenciales, que a los 20 seguramente no tienes una crisis existencial, pero a lo mejor si piensas en la maleta que llevas arrastrando o una historia de amor, que en esas edades todo se magnifica, Hay una canción que se llama Rosa del desierto, que es una microbiografía, donde no se entra mucho en detalles porque no da tiempo, pero una chica de no más de 30 me dijo que era su favorita, porque se identificaba con ella. Por eso creo que las cosas que estoy contando, aunque sean tan personales, no son tan lejanas para gente joven, son universales, eso pasaba también en Mecano, que eran universales, por eso son transversales y por eso se van heredando de generación en generación”, explicó Ana.

"La sombra de Mecano es grande y alargada"

Tener a Torroja de frente es imposible no hablar de Mecano, la banda con la que la española se dio a conocer en los 80 en su país y en el resto del mundo, y eso es parte de la maleta que Ana no arrastra, empuja de forma ligera.

“Hay 40 años de trayectoria musical, sobre todo habla de mi trayectoria musical, habla de ese difícil momento en el que Mecano desaparece y yo tengo que tomar la decisión de si seguir haciendo música como solista o dedicarme a otra cosa, teniendo muy claro que me iba a ser difícil sacar la cabeza, porque la sombra de Mecano es grande y alargada.

“Me costó encontrar mi sitio, mi identidad también como solista, pero al final, pues un poco lo que ha pasado entre Ana mujer y Ana artista, pues, (es similar) Ana Mecano y Ana Torroja. Al final se encuentran porque no puede ser una sin la otra, yo no estaríamos aquí hablando si no hubiera sido porque formé parte de Mecano. En esa búsqueda de identidad lo que me he dado cuenta es de que cualquier cosa que cante se convierte en una canción de Ana Torroja y por ende también de Mecano. En los conciertos mucha gente me dice: ‘Ya no sé si esta canción es tuya o de Mecano. Al final está todo ya unificado y hay veces que la gente no sabe muy bien de quién es. pero puedes llegar a mí por dos caminos, el de Mecano o por el de la Torroja.

“Y al final soy una, al principio traté de buscar mi identidad, de separarme lo más posible de Mecano, aunque nunca dejara de cantar esas canciones, pero sí era necesario para mí, sobre todo también para no llevar al engaño a la gente, no, porque a lo mejor querían buscar en mí a Mecano y faltaban las canciones de Nacho y José, estarían las mías y las de otros autores, pero no las de ellos en los discos, en los conciertos sí están. Pero, es difícil de explicar porque Ana Torroja no existiría sin Ana Mecano. Ana Torroja nunca ha dejado de cantar esas canciones, pero sí necesitaba distancia sobre ella, Ana Torroja necesitaba distancia sobre Ana Mecano para poder encontrar su sitio, mi sitio”, señaló.

En 1992 Mecano realizó una última gira por España y comunicó a la prensa que se tomarían un periodo de descanso más largo que lo habitual. Pasaron siete años para volver a ver a la banda junta con el disco Ana, José y Nacho, y fue en 1998, durante la entrega de los premios Juventud que José María Cano anunció que dejaría Mecano de manera definitiva... ahí fue cuando Ana comenzó su camino en solitario a pesar de que se le culpó de la ruptura del grupo.

“A veces era un poco frustrante, porque tú haces un trabajo y le pones todo tu amor, energía, arte y de pronto, pues, la gente decía, sí, muy bien, pero ¿y Mecano? ¿Cuándo se va a juntar Mecano?, cada disco, cada día, cada entrevista... desde el minuto cero en el que José dijo: ‘Adiós, me voy’, cada día me lo preguntan, para mí era a veces frustrante.

Pero no estaba enfadada con Mecano, estaba molesta con cómo se dieron las cosas, porque parecía que de alguna forma me hacían culpable a mí de que Mecano no existiera. Yo seguía cantando las canciones, pero ¿y dónde están Nacho y José?... pero yo no me fui. Yo tuve que seguir mi camino y tomar las riendas de él porque alguien decidió dejar el grupo. La historia no estuvo bien contada”, comentó.

Ana Torroja nunca estuvo enojada por la desintegración de Mecano. Salomón Ramírez

Retirarse sí pasó por su mente

El título de esta nueva producción donde participan Esteman, Ximena Sariñana y Pambo, entre muchos otros, podía dejar entre ver si Ana tiene en mente el retiro, lo cual es una idea que sí ha meditado, pero, como no le gusta hacer planes a largo o mediano plazo, para eso aún falta tiempo.

“Sí, lo pensé, pero da mucho vértigo cuando realmente te planteas el ‘hasta aquí he llegado, ya estoy cansada de luchar, me gusta mucho lo que hago’, pues ya uno no tiene la energía de los 20 o de los 15. En algún momento lo he pensado, es algo que ronda en mi cabeza. Recuerdo cuando estábamos en Mecano, en algún momento me preguntaron si pensaría en retirarme, y yo dije: ‘pues yo creo que a los 50, porque todavía tendré energía para hacer otras cosas y ya habré hecho mucho’… tengo 66 y aquí estoy empezando otra vez.

“Pesa, y da vértigo porque no eres sólo tú, tienes que pensar en todos los huérfanos que dejarías. Siempre pensé que no moriría con las botas puestas, pero bueno, tampoco sé cuándo me va a tocar, entonces a lo mejor resulta que sí sin planearlo”, concluyó.

Entérate

Se ha acabado el show es el séptimo disco de estudio de Ana Torroja.

Tiene 10 canciones. Escribió los temas junto a Samuraï, Raúl Gómez, Liam Garner, Diego Ortega, Claudia Brant, Andrés Levin, Óscar Ferrer, Alba Morena, Esteman, Ximena Sariñana, Pambo y Patricio Dávila.

Las canciones saldrían con un teaser cada una, pero terminaron convirtiéndose en videos.

Ana tiene un nuevo look que se suma a los muchos con los que se ha visto a lo largo de su carrera.