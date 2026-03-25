Alejandra Guzmán sufre accidente en su casa; Enrique Guzmán revela qué pasó

La salud de Alejandra Guzmán vuelve a colocarse en el centro de la conversación pública, una situación que no es nueva para la intérprete, pero que esta vez surge por un incidente doméstico que generó inquietud entre sus seguidores.

Sin embargo, lejos de tratarse de una crisis mayor, la versión de su padre Enrique Guzmán, ofrece un panorama más claro sobre lo ocurrido y su proceso de recuperación.

En medio de la expectativa por su regreso a los escenarios, la llamada “Reina del Rock” enfrenta un nuevo episodio que, aunque encendió las alarmas, no representa un retroceso significativo en su estado físico.

Enrique Guzmán revela detalles del accidente de Alejandra Guzmán Instagram: @laguzmanmx

¿Qué se sabe del estado de salud de Alejandra Guzmán?

Fue Enrique Guzmán quien ofreció detalles sobre el incidente que sufrió la cantante. Ante medios de comunicación, el intérprete explicó que la caída ocurrió de manera reciente y tuvo como origen un descuido en casa.

De acuerdo con su testimonio, Alejandra Guzmán tropezó con una de sus mascotas, lo que provocó la caída y un golpe directo en la cadera. El propio cantante describió el momento como un accidente doméstico sin mayores consecuencias, aunque reconoció que el impacto generó molestias en una zona que ha sido vulnerable para la artista.

El también actor indicó que, tras el golpe, la cantante presentó dolor asociado a un nervio, pero aclaró que la situación no requirió hospitalización ni intervenciones médicas de emergencia. Según su versión, el tratamiento consiste en reposo y terapias como masajes para aliviar la zona afectada.

Además, señaló que la evolución ha sido favorable con el paso de los días. “Creo que ya está bien”, expresó, al referirse a la recuperación de su hija.

¡Un incidente que generó confusión!

La noticia provocó diversas interpretaciones debido al historial médico de Alejandra Guzmán. En los últimos años, la cantante ha enfrentado complicaciones de salud que incluyen cirugías y tratamientos relacionados con su cadera y columna, lo que llevó a especulaciones sobre una posible recaída.

No obstante, la versión familiar descarta que exista una relación directa entre este accidente y algún problema médico previo. De acuerdo con lo explicado por Enrique Guzmán, se trató de un hecho circunstancial que no agrava sus condiciones anteriores.

El cantante también comentó que las exigencias físicas de su hija sobre el escenario han influido en el desgaste de su cuerpo a lo largo del tiempo. Incluso mencionó que algunos de sus movimientos durante los conciertos han contribuido a los problemas que ha enfrentado en la cadera.

Enrique Guzmán revela detalles del accidente de Alejandra Guzmán Instagram: @laguzmanmx

El historial médico que ha marcado la carrera de la Guzmán

La salud de Alejandra Guzmán ha sido un tema constante a lo largo de su trayectoria. La intérprete ha atravesado múltiples procedimientos quirúrgicos que han puesto a prueba su resistencia física.

Uno de los antecedentes más relevantes se remonta a 2016, cuando recibió prótesis de titanio en la cadera. Posteriormente, enfrentó complicaciones como una fractura y una infección bacteriana que representaron un riesgo importante.

Más recientemente, en 2025, se sometió a una intervención quirúrgica que involucró tanto la cadera como la columna, debido a problemas acumulados durante más de una década.

Este contexto explica por qué cualquier incidente relacionado con esa zona genera preocupación inmediata entre sus seguidores y en la industria del entretenimiento.

¿La gira sigue en pie?

A pesar del accidente, los planes profesionales de Alejandra Guzmán continúan. La cantante confirmó hace unas semanas su regreso a los escenarios con la gira “Los que nos quedamos”, la cual contempla presentaciones en distintas ciudades de México.

El arranque del tour está previsto para agosto de 2026, con Tijuana como la primera sede. Hasta ahora, se han anunciado al menos diez fechas, aunque no se descarta que se sumen más presentaciones conforme avance la promoción.

Enrique Guzmán también adelantó algunos elementos del espectáculo, al mencionar que la producción incluirá novedades en el escenario, como la participación de un robot que formará parte del show.

Este regreso marca un momento importante para la cantante, quien ha permanecido alejada de los reflectores en distintos periodos debido a sus problemas de salud.

El reciente accidente de Alejandra Guzmán se suma a una larga lista de episodios que han puesto a prueba su estado físico, aunque en esta ocasión no representa una complicación mayor. La información proporcionada por su padre apunta a una recuperación favorable, basada en cuidados básicos y sin necesidad de intervenciones adicionales.

Mientras tanto, la artista mantiene sus compromisos profesionales y continúa con la preparación de su próxima gira, lo que indica que su actividad en los escenarios no se verá interrumpida por este incidente.