De atleta olímpico a capo del narco: Gael García y Diego Luna preparan documental de Ryan Wedding

El caso de Ryan Wedding, un canadiense que pasó de competir en Juegos Olímpicos a figurar en la lista de los criminales más buscados por el FBI, llegará a una serie documental de alcance internacional producida por Gael García Bernal y Diego Luna.

El documental Snow King: From Olympian to Narco reconstruye cómo el exsnowboarder terminó al frente de una operación internacional de cocaína con nexos al Cártel de Sinaloa.

Fue catalogado por Kash Patel como una figura criminal comparable con El Chapo y Pablo Escobar. Grosby y REUTERS

La serie se adentra en episodios inéditos de la investigación, el arresto y el proceso judicial del acusado, descrito por el director del FBI, Kash Patel, como un equivalente contemporáneo de los grandes capos del narcotráfico.

“La versión moderna de El Chapo y Pablo Escobar”.

Del podio olímpico a la cacería internacional reuters

Representó a Canadá en los Juegos Olímpicos de Invierno de Salt Lake City 2002, compitiendo en snowboard al más alto nivel. Dos décadas después, Ryan Wedding pasó de portar un uniforme deportivo a convertirse en uno de los objetivos criminales más perseguidos del mundo.

Su nombre terminó inscrito en la lista de los Diez Más Buscados del FBI, que ofreció hasta 15 millones de dólares por información que permitiera localizarlo.

Ryan Wedding, a Canadian former Olympic snowboarder accused of becoming a cocaine smuggling kingpin linked to multiple drug-related murders. FBI/Handout via REUTERS FBI

De acuerdo con autoridades estadounidenses, Wedding no solo operó rutas internacionales de tráfico de cocaína desde Colombia hacia Estados Unidos y Canadá, con México como eje estratégico, sino que también habría ordenado asesinatos para proteger su estructura criminal.

Entre ellos, el homicidio de un testigo federal en Medellín. En los expedientes oficiales aparece bajo múltiples alias —“El Jefe”, “Giant” y “Public Enemy”—, identidades que marcaron su transformación de atleta de élite en figura central del crimen organizado.

¿Qué se sabe del documental?

La producción tuvo acceso a periodistas de investigación, así como a agentes y exagentes del FBI y a autoridades mexicanas que participaron en el seguimiento del caso.

El material reconstruye la persecución internacional que se intensificó durante el último año, con información recabada desde distintos frentes.

Además, el equipo contempla incluir testimonios de personas involucradas directamente en el operativo final, lo que podría aportar claridad sobre lo ocurrido el 22 de enero y determinar si se trató de una entrega voluntaria o de un arresto formal. Hasta el momento, el proyecto no cuenta con una fecha oficial de estreno.