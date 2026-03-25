“Me he preparado toda la vida”: Karol G canta con Alicia Keys

Los sueños sí se cumplen, y Karol G lo acaba de demostrar de la manera más emotiva posible: cantando junto a una de sus grandes inspiraciones, Alicia Keys. Un momento que no solo conmovió a sus fans, sino que también se convirtió en una poderosa historia de perseverancia y gratitud.

Karol G cumple su sueño al cantar con Alicia Keys

Todo ocurrió durante la gala benéfica Con Cora Land, organizada por la Fundación Con Cora, de la cual Karol G es creadora. El evento, celebrado en el Vizcaya Museum and Gardens en Miami, reunió a importantes figuras del entretenimiento, pero lo que nadie esperaba era el momento íntimo que se viviría tras bambalinas.

El dueto ocurrió tras la gala benéfica de su Fundación Con Cora. IG aliciakeys y karolg

Días después de la gala, ambas artistas compartieron en redes sociales un video que rápidamente se volvió viral. En él, se les puede ver interpretando juntas “Try Sleeping with a Broken Heart”, una canción lanzada por Alicia Keys en 2009 como parte de su álbum The Element of Freedom.

La escena, lejos de ser un espectáculo planeado, se sintió genuina, cercana y profundamente emotiva.

Interpretaron “Try Sleeping with a Broken Heart” en un video viral. IG aliciakeys y karolg

Este encuentro no solo refleja admiración mutua, sino también una conexión que va más allá del escenario. La presencia de Alicia Keys en la gala benéfica no fue casual, ya que también mostró su apoyo a la labor social de Karol G.

A través de su fundación, la colombiana impulsa proyectos enfocados en empoderar a mujeres y comunidades vulnerables en Latinoamérica.

¿Cuál es la historia de Karol G junto a Alicia Keys?

Para Karol G, este no fue un simple dueto. Fue la materialización de un sueño que comenzó muchos años atrás, cuando apenas era una joven en Medellín que cantaba canciones de su ídola desde su habitación.

De hecho, la propia cantante compartió un video antiguo de 2010, donde aparece interpretando ese mismo tema con apenas 19 años, mucho antes de convertirse en la estrella global que es hoy.

Me he preparado toda mi vida para esto”, escribió la intérprete colombiana en redes sociales, visiblemente emocionada.

La colombiana recordó cuando cantaba esa canción siendo adolescente. IG aliciakeys y karolg

Sus palabras reflejan el largo camino que ha recorrido: desde sus primeros intentos en la música hasta conquistar escenarios internacionales, romper récords y posicionarse como una de las figuras más influyentes del pop latino.

Alicia Keys habla sobre el dueto con Karol G

Por su parte, Alicia Keys también reaccionó con cariño al momento compartido.

Cuando descubrí lo mucho que significaba esta canción para ella, fue tan dulce”, expresó, destacando la conexión emocional que existe detrás de la interpretación.

Fans celebraron la historia de esfuerzo y perseverancia de Karol G. AFP

Además, describió la experiencia como algo especial, reconociendo la historia y el amor que Karol G ha construido alrededor de su música.

El momento, aunque breve, encapsula una narrativa poderosa: la de una artista que pasó de ser fan a compartir escenario con su referente. Y es precisamente esa autenticidad lo que ha conectado tan profundamente con el público.

La historia de Karol G no solo inspira por sus logros, sino por la honestidad con la que comparte su proceso.