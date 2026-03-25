Foto inédita de Christian Nodal y Cazzu, sonrientes y con un bebé en brazos

Una foto inédita de Cristian Nodal y Cazzu ha acaparado la atención y revivido la polémica, pues en la imagen, se les ve sonrientes, mientras que el cantante sostiene a un bebé en sus brazos.

La fotografía fue compartida por el sacerdote Jesús Yovani en su cuenta de TikTok y rápidamente se ha viralizado, aunque, por lo mediático, el padre decidió poner privada su cuenta.

Pese a lo anterior, la imagen ya fue retomada por varias cuentas y sigue siendo tema de conversación por los usuarios y los fans que seguían la relación entre el mexicano y la cantante argentina de trap.

Foto inédita de Christian Nodal y Cazzu

La imagen que se viralizó fue tomada apenas tres meses antes de que Cazzu y Nodal anunciaran públicamente su separación.

El momento fue capturado cuando la argentina y el mexicano asistieron como padrinos de bautizo de uno de los hijos de Abelardo Bábez, productor y fotógrafo que es un amigo íntimo del cantante sonorense.

En la foto, se observa a Nodal cargando al bebé en brazos, mientras que Cazzu está al lado de su entonces pareja, ambos sonrientes. En tanto, el padre también aparece junto a ellos.

Christian Nodal y Cazzu. Especial

Cabe destacar que sobre ese evento religioso, en su momento había circulado un video de la ceremonia y ese mismo había causado revuelo en los medios, pues se había creído que se trataba de su hija Inti, quien en ese momento tenía apenas 5 meses de nacida.

Revive polémica en redes tras imagen

Luego de la imagen, usuarios revivieron la polémica por la relación que llevaban los cantantes y cómo llegó todo a su fin, pues en esa foto, se veían realmente felices y cercanos.

Para muchos seguidores, la foto es un recordatorio de que, pese a los cambios en sus vidas, ambos artistas vivieron etapas de amor y unión que marcaron su historia personal y profesional.

Además, la foto dejó ver que la celebración religiosa fue en México, pues el sacerdote que compartió la imagen es de Sinaloa, lo que dejó deducir que fue en territorio mexicano y ambos estuvieron acompañados de Inti.

Por lo anterior, usuarios y seguidores de la expareja, han dejado comentarios como:

Ni perdón, ni olvido.

La pregunta es, ¿no puedes ser padrino de bautizo si no estás casado?

Entonces se casaron Cazzu y Christian Nodal por la Iglesia, por eso fueron padrinos.

Nodal perdió todo.

Al padre también le cae mejor Cazzu.

Del amor a la polémica

Christian Nodal y Cazzu. Manny Hernandez/ Grosby Group

La relación entre Cazzu y Nodal fue muy mediática y pasó por varias etapas:

Inicio (2022):

Se conocieron alrededor de mayo de 2022, cuando coincidieron en conciertos y eventos. Poco después de que Nodal terminara con Belinda, comenzaron los rumores de romance.

Confirmación (finales de 2022):

Hicieron oficial su relación en noviembre de 2022, apareciendo juntos públicamente (por ejemplo, en los Latin Grammy).

Etapa importante (2023):

En abril de 2023, Cazzu anunció que estaba embarazada durante un concierto.

Su hija Inti nació el 14 de septiembre de 2023.

Ruptura (2024):

En mayo de 2024 anunciaron su separación, después de casi dos años juntos y pocos meses después de ser padres.

La ruptura generó mucha polémica porque ocurrió poco después del nacimiento de su hija.

También hubo rumores de conflictos, infidelidad y un posible triángulo amoroso con Ángela Aguilar, con quien Nodal inició otra relación casi inmediatamente.

Ambos han dado versiones distintas sobre el final, lo que ha mantenido el tema en conversación pública.

*mvg*