El concierto de Lara Campos en Monterrey será uno de los más esperados por los pequeños de la casa para celebrar el Día del Niño.

Y es que la cantante infantil ofrecerá un show masivo con entrada gratuita, pero con acceso controlado.

Hay que destacar que la expectativa es alta, especialmente porque se trata de una de las figuras más populares entre el público infantil en México. Por eso, aquí te contamos todos los detalles de este concierto, como cuándo es, dónde será y cómo conseguir boletos.

Lara Campos en Monterrey: fecha, boletos y cómo asistir gratis Redes Sociales

¿Cuándo es el concierto de Lara Campos?

El evento de Lara Campos se realizará el próximo miércoles 29 de abril de 2026 en punto de las 16:00 horas.

Y es que este horario está pensado para que niñas y niños puedan asistir sin complicaciones, en un momento del día en el que todavía hay luz y suficiente tiempo para disfrutar el espectáculo completo.

Lara Campos interpretará varios de sus temas más conocidos, los mismos que la han posicionado entre el público infantil en plataformas digitales.

¿Dónde será el concierto gratis de Lara Campos en Monterrey?

El concierto se realizará en la Arena Monterrey, sede confirmada para este evento masivo.

La presentación forma parte de las actividades organizadas por el DIF Nuevo León dentro de su agenda por el Día del Niño. Además del show principal, se prevé la participación de otros artistas durante la jornada.

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Cómo conseguir boletos para Lara Campos

Aunque se trata de un concierto gratis de Lara Campos, el acceso estará controlado mediante boletos.

Hasta ahora, las autoridades han indicado que:

La distribución estará a cargo del DIF Nuevo León

Los detalles se anunciarán en canales oficiales

Los boletos se entregarán en puntos específicos o mediante dinámicas

En eventos similares, los accesos suelen agotarse rápido, por lo que se recomienda seguir las redes oficiales y estar atento al anuncio de la entrega.

Lo que debes considerar antes de asistir

Al tratarse de un evento con alta demanda, la asistencia será considerable desde horas antes del inicio.

La recomendación principal es llegar con anticipación y revisar la información oficial sobre accesos, horarios y logística el día del evento.

El evento de Lara Campos en Monterrey se perfila como uno de los más relevantes del mes dentro de la agenda del Día del Niño, con una propuesta gratuita que reunirá música en vivo y actividades para público infantil.

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¿Quién es Lara Campos?

Antes de llegar a conciertos masivos, Lara Campos construyó su audiencia en plataformas digitales con contenido pensado para niñas y niños. Su estilo combina música pegajosa, bailes fáciles de replicar y videos dinámicos que rápidamente conectaron con el público infantil.

Esa presencia constante en redes le permitió posicionarse como una de las creadoras más reconocidas en su categoría. Canciones como “Me pica el ombligo” se volvieron parte del día a día de muchas familias, lo que impulsó su salto a presentaciones en vivo.

Hoy, su proyecto no solo vive en internet. Sus shows trasladan esa misma energía a escenarios grandes, con una propuesta diseñada para que el público interactúe, cante y baile durante todo el espectáculo.