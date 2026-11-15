Gabito Ballesteros publica mensaje tras su detención en Querétaro: "Todo al cien"

Gabito Ballesteros vivió un fin de semana complicado después de que su presentación en Querétaro terminara de manera inesperada y se viera involucrado en un problema con las autoridades.

Durante varias horas, los fans del intérprete de corridos tumbados estuvieron pendientes de las noticias sobre su situación legal, especialmente después de que se confirmara que había sido puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

El incidente ocurrió durante su participación en la Feria Internacional Ganadera de Querétaro, donde tenía programado ofrecer un concierto. Sin embargo, el espectáculo no pudo continuar como estaba previsto y, posteriormente, el artista fue detenido.

Después de permanecer cerca de 17 horas a disposición de las autoridades, el cantante recuperó su libertad y retomó su actividad en Instagram, donde compartió algunas publicaciones.

¿Qué mensaje publicó Gabito Ballesteros después de su detención?

Una vez que pudo regresar a sus actividades, Gabito Ballesteros utilizó sus historias de Instagram para comunicarse con las personas que estuvieron pendientes de él durante las últimas horas.

Sin entrar en detalles sobre el problema que enfrentó en Querétaro, el intérprete de "AMG" decidió dedicar unas palabras a sus seres queridos, amigos y seguidores, quienes le hicieron llegar diferentes muestras de cariño.

Captura de pantalla

"Gracias a todos por sus mensajes, a mi familia, mis niñas que siempre me apoyan y a todos mis amigos. Los amo! Todo al cien gaD".

Gabito Ballesteros reaparece junto a su novia Zamadhi Zendejas

Las publicaciones del cantante no se limitaron al mensaje que dedicó a sus fans, pues también compartió un momento junto a su pareja, la actriz Zamadhi Zendejas.

Mediante un breve video publicado en sus historias de Instagram, ambos aparecieron caminando juntos y sonrientes, dejando ver que estaban pasando tiempo en pareja después de lo ocurrido.

Instagram

El artista acompañó las imágenes con unas palabras dirigidas a su novia, a quien agradeció por acompañarlo.

"Gracias por estar :')".

Aunque ninguno de los dos dio más detalles sobre cómo vivieron las horas posteriores a la detención, el video mostró a la pareja reunida y contenta.

Por otra parte, Gabito también publicó una imagen en blanco y negro de lo que parecía ser el pasillo de un avión, con la que dio a entender que continuaría con sus compromisos musicales.

"Los veo hoy mi gente!!".

IG: gabitoballesteros

El mensaje estuvo acompañado de una etiqueta de ubicación en Nextlalpan, municipio del Estado de México, donde el cantante indicó que se encontraría con sus seguidores esa misma noche.

¿Por qué detuvieron a Gabito Ballesteros en Querétaro?

Los problemas para el cantante comenzaron la noche del viernes 13 de noviembre, cuando se encontraba ofreciendo un concierto en el Teatro del Pueblo de la Feria Internacional Ganadera de Querétaro.

Según lo informado por el Comité Organizador del evento, el artista interpretó dos canciones que no estaban autorizadas debido a que presuntamente hacían apología del delito.

.FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

Entre los temas señalados se encontraba "AMG", una de las canciones con las que Gabito Ballesteros ha ganado popularidad dentro del género de los corridos tumbados.

Ante esta situación, los organizadores decidieron retirarle el audio, lo que provocó que su presentación fuera suspendida antes de lo previsto.

Después de abandonar el escenario, el cantante se trasladó a su camioneta, desde donde realizó una transmisión en vivo para mostrar parte del operativo policial que se desarrollaba en el lugar.

Horas más tarde, aproximadamente a las 4:00 de la mañana del sábado, elementos de la Policía Estatal lo detuvieron y posteriormente fue puesto a disposición de la FGR.

IG: gabitoballesteros

De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía, se abrió una investigación contra el cantante y otras cuatro personas por la posible portación de un arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, además de presunta desobediencia y resistencia de particulares.

Durante la revisión de la camioneta en la que viajaban, las autoridades aseguraron una pistola, dos cargadores y 34 cartuchos.