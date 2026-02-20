Esta fue la última aparición pública de Eric Dane

La última aparición pública del actor de Greys Anatomy, Eric Dane, fue hace apenas unos meses en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, en donde se le ve al actor en silla de ruedas acompañado de algunos amigos y familiares.

De acuerdo con TMZ, el pasado 4 de noviembre de 2025, los lentes de los paparazzi consiguieron lo que ahora se confirma como el último avistamiento público del intérprete. En aquella ocasión, Dane se encontraba transitando por la terminal internacional, mostrando de manera visible los estragos de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

El registro en el aeropuerto

A diferencia de sus años de alfombras rojas y sets de grabación, la aparición de noviembre mostró al actor operando una silla de ruedas eléctrica para poder desplazarse por el recinto. Esta herramienta de asistencia confirmaba el rápido avance de la condición degenerativa que él mismo había hecho pública meses atrás.

En las fotografías de aquel día, Dane mantenía un perfil bajo y una vestimenta casual, priorizando la comodidad:

Vestía una camiseta blanca debajo de una blusa negra abotonada.

debajo de una blusa negra abotonada. Llevaba pantalones de chándal grises .

. Calzaba zapatillas Adidas a juego.

Portaba una bufanda negra atada al cuello como accesorio distintivo.

Aquella jornada en LAX marcó el cierre de su vida pública, pues posterior a esa fecha, el actor se retiró a la privacidad de su hogar para enfrentar los meses críticos de su enfermedad lejos de los reflectores.

Eric Dane en silla de ruedas Backgrid/The Grosby Group

Los meses previos: Una despedida familiar

Antes de ser visto en la terminal aérea, Eric Dane protagonizó otro momento que evidenciaba su prioridad durante el último año: la familia. A finales de octubre de 2025, apenas unos días antes del viaje en LAX, fue visto en lo que se describió como una "rara cena familiar".

En esa ocasión, el actor compartió tiempo de calidad con su ex esposa, Rebecca Gayheart, y su hija Georgia. Este encuentro público no fue casualidad; respondía a una reestructuración de su vida personal tras recibir el diagnóstico médico.

Es importante recordar que en marzo de 2025, un mes antes de anunciar que padecía ELA, Dane y Gayheart tomaron la decisión legal de cancelar su divorcio. Este movimiento permitió que el núcleo familiar se mantuviera unido y sólido durante el proceso de deterioro de salud del actor.

Eric Dane fue visto llegando al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles en silla de ruedas Backgrid/The Grosby Group

El contexto del diagnóstico

La imagen de Dane en silla de ruedas en noviembre fue la confirmación visual de una batalla que inició públicamente en abril de 2025. Fue en esa fecha cuando el actor de Euphoria y Greys Antatomy compartió con el mundo su diagnóstico de ELA, una enfermedad del sistema nervioso que debilita los músculos y afecta las funciones físicas.

Desde aquel anuncio hasta su última aparición en el aeropuerto, transcurrieron siete meses en los que el histrión intentó mantener cierta normalidad, aunque las limitaciones físicas se hicieron progresivamente evidentes.

Eric Dane en el aeropuerto de Los Ángeles en noviembre Backgrid/The Grosby Group

El desenlace

La reaparición de estas imágenes surge en el contexto de la noticia confirmada por su familia a la revista People. Eric Dane falleció este jueves por la tarde, cerrando el ciclo que las fotografías de noviembre ya anticipaban.

Según el comunicado oficial, el actor pasó sus últimos días tal como se le vio en sus últimas salidas: rodeado de sus seres queridos. Estuvo acompañado por su esposa y sus dos hijas, Billie y Georgia, quienes fueron descritas como "el centro de su mundo".

Aunque su movilidad se vio reducida como mostraron las fotos de LAX, su entorno cercano asegura que su espíritu de lucha se mantuvo intacto, transformándose en un defensor de la concienciación sobre la ELA hasta el final de sus días.

bgpa