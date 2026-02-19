HBO confirma que Eric Dane aparecerá en la tercera temporada de 'Euphoria'

HBO dio una noticia agridulce para los seguidores de Euphoria. A través de un tuit en sus redes sociales para lamentar la muerte del actor, la cadena confirmó lo que hasta hoy era una incógnita: el personaje de "Cal Jacobs" sí formará parte de la tercera temporada.

La revelación se dio de manera sutil en el texto de condolencias publicado por la cadena la tarde de este jueves 19 de febrero:

"Nos entristece profundamente la noticia del fallecimiento de Eric Dane. Era un talento increíble y HBO tuvo la fortuna de trabajar con él en tres temporadas de Euphoria. Acompañamos a sus seres queridos en estos momentos difíciles."

El uso específico del número "tres" valida que Dane completó su rodaje antes de que la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) le impidiera continuar actuando.

Cabe recordar que la producción de esta tercera entrega sufrió múltiples retrasos durante 2024 y 2025, lo que había generado dudas sobre si el arco narrativo de Cal Jacobs —uno de los más complejos y oscuros de la serie— tendría una conclusión en pantalla.

Una actuación póstuma

La confirmación de su presencia en los nuevos episodios, la cual se estrena oficialmente el 12 de abril de 2026, convierte su interpretación en un trabajo póstumo. Esto añade una capa de intensidad emocional a la serie creada por Sam Levinson, conocida ya por su tono crudo y dramático.

Eric Dane interpretó a Cal Jacobs, el padre del antagonista Nate Jacobs (Jacob Elordi), un hombre que vive una doble vida y cuya psique se desmorona a lo largo de las dos primeras temporadas.

Eric Dane interpretó al padre de Jacob Elordi en Euphoria Warner

Su actuación fue aclamada por la crítica, especialmente en la segunda temporada, donde un monólogo de su personaje revelando su sexualidad y sus traumas pasados se viralizó y le valió elogios por su rango dramático, alejándose por completo de la imagen de galán de Grey's Anatomy.

El desafío del rodaje y la salud

La cronología sugiere que Eric Dane filmó sus escenas para Euphoria durante 2025, coincidiendo con las primeras etapas de su diagnóstico de ELA (recibido en abril de ese año).

Si bien se desconoce si el guion fue adaptado para acomodar su condición física, los reportes previos indicaban que Dane comenzó a perder movilidad significativa en su brazo derecho hacia finales de 2025.

Eric Dane participó en la última temporada de Euphoria Warner

Esto plantea la posibilidad de que la serie muestre a un Cal Jacobs diferente físicamente, o que la producción haya acelerado sus escenas al inicio del rodaje para capturar su actuación antes del avance de los síntomas motores visibles.