Rebecca Gayheart y sus dos hijas, quiénes son las mujeres que cuidaron a Eric Dane hasta el final

Detrás de la figura pública de Eric Dane, el galán de Greys Anatomy que falleció este jueves 19 de febrero a los 53 años, existía una red de apoyo femenina que se convirtió en su pilar fundamental durante los meses más crueles de su enfermedad.

Su esposa, la actriz Rebecca Gayheart, y sus dos hijas adolescentes, Billie y Georgia, fueron quienes estuvieron a su lado en Los Ángeles en el momento de su partida.

La historia de esta familia no es lineal. Está marcada por una separación mediática, una reconciliación motivada por la lealtad y un cierre doloroso pero unido frente a la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

Rebecca Gayheart: La "ex" que nunca se fue

Legalmente, Eric Dane murió siendo un hombre casado. Aunque la narrativa popular los ubicaba como "exesposos", la realidad legal y afectiva fue distinta en el último año.

Gayheart, conocida por sus papeles en películas de culto de los 90 como Jawbreaker y Urban Legend, se casó con Dane en 2004. Fueron una de las parejas más sólidas de Hollywood hasta 2018, cuando ella solicitó el divorcio citando "diferencias irreconciliables"; sin embargo, el trámite nunca se finalizó.

En un giro que define su relación, Gayheart retiró formalmente la petición de divorcio a inicios de 2025, coincidiendo con el periodo en que Dane recibió el devastador diagnóstico de ELA. A pesar de haber vivido en casas separadas durante casi ocho años y de haber intentado reconstruir sus vidas sentimentales por aparte, la enfermedad reconfiguró sus prioridades.

"Eric es mi familia. Lo amo, aunque nuestra relación haya cambiado de forma", declaró Gayheart en una entrevista a finales del año pasado.

Ella asumió el rol de cuidadora principal y portavoz de la salud del actor, administrando sus cuidados médicos y protegiendo la privacidad de sus últimos días.

La familia de Eric Dane AFF / The Grosby Group

Billie y Georgia: Las herederas de su legado

El motor principal de Eric Dane siempre fueron sus hijas, a quienes protegió celosamente del escrutinio público hasta que la enfermedad hizo inevitable cierta exposición.

Billie Beatrice Dane (15 años): La primogénita, nacida en marzo de 2010. Fue la primera en convertir a Dane en padre, un rol que él describió múltiples veces como "el único que realmente importa".

Georgia Geraldine Dane (14 años): Nacida en diciembre de 2011, completó la familia apenas un año después que su hermana.

Ambas adolescentes enfrentaron la enfermedad de su padre con una madurez forzada. Según reveló su madre en meses recientes, el proceso fue "desgarrador" para ellas, al ver cómo la figura paterna fuerte y atlética perdía progresivamente su autonomía física; sin embargo, la familia se mantuvo unida, realizando viajes privados y pasando tiempo de calidad en la casa del actor en Los Ángeles mientras su salud lo permitió.

Eric Dane y sus hijas AFF / The Grosby Group

Un final en unidad

En sus últimas declaraciones públicas, Dane se refirió a Rebecca no como su ex, sino como su "persona", un término que paradójicamente popularizó la serie Grey’s Anatomy que le dio la fama.