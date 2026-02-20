Mumford & Sons lanza su nuevo álbum grabado en 10 días tras siete años de pausa creativa

Tras un paréntesis creativo de siete años, ahora parecen estar sacando álbumes uno tras otro. Apenas 11 meses después de su último álbum, Mumford & Sons ya están lanzando otro: Prizefighter, que sale hoy.

En cierto modo, parece que apenas estamos empezando”, declaró el líder Marcus Mumford.

Está visiblemente satisfecho con el nuevo trabajo Prizefighter (el título significa boxeador profesional).

“Creo que simplemente nos sentimos como si hubiéramos llegado al punto de partida. Sinceramente, es como si ya hubiéramos superado la primera etapa y ahora estamos encontrando el ritmo y es hora de profundizar, y hay energía y entusiasmo por lo que hacemos”.

El tecladista Ben Lovett coincidió: “Se siente como si volviéramos a ser una banda nueva. Es estimulante”. Quizás por eso las 14 nuevas canciones suenan tan personales, frescas y juveniles.

Muchos de los temas surgieron en la carretera, gracias a la tecnología en constante evolución. El álbum se grabó en tan sólo 10 días de estudio, pero se compuso y preparó mientras viajaba, en parte durante la gira. “Es curioso todo lo que se puede hacer con el teléfono hoy en día, a la hora de componer. Da miedo”, dijo Lovett.

Las notas de voz solían ser la chispa que encendía una nueva canción. “Ayer estaba repasando mis notas de voz después de una larga conversación con Aaron Dessner sobre la creación del disco, y es increíble cómo gran parte de ellas empezó con pequeños fragmentos capturados mientras volaba, simplemente capturando momentos aquí y allá”, dijo Mumford.

Aaron Dessner, de The National, produjo el nuevo disco. Entre los invitados en Prizefighter se encuentran Hozier en el primer sencillo Rubber Band Man, Gracie Abrams, en Badlands y Chris Stapleton en la canción que abre el álbum, Here.

En una época en la que la mayoría de los aficionados a la música utilizan las plataformas de streaming para elegir canciones individuales en lugar de escuchar un álbum completo de principio a fin, éste es un disco que premia ambos enfoques. Las nuevas canciones funcionan de maravilla en modo aleatorio, pero escuchar el álbum de principio a fin es igual de satisfactorio.

¿Tienen alguna favorita? “Sin duda, hay una clasificación. Ahora mismo, mis tres favoritas son Alley Cat, Here y Conversation With My Son (Gangsters and Angels)”, dijo Lovett. Mumford, en cambio, adora The Banjo Song, el tercer sencillo, una hermosa declaración de amor en tiempos de debilidad. La canción ya es muy divertida en directo, afirma.

El tema principal y el segundo sencillo, Prizefighter, también fueron cruciales para la creación del álbum. “Y estoy de acuerdo con Conversation With My Son (Gangsters and Angels). Incluso después de escucharla unas 50 veces, sigue siendo fresca, lo cual es emocionante”, dijo Mumford.

Esa frescura también se percibe en la experiencia auditiva, no sólo en la canción que envuelve a los oyentes como un abrazo musical antes de expandirse y, después de más de tres minutos, abrirse como la puerta a un salón de baile.

Aquí también se pueden encontrar hermosas letras, un punto fuerte de Mumford & Sons. En Shadow of a Man, Mumford serpentea como una serpiente entre la maleza, se queda con las manos vacías y anhela la calma por fin, encontrar una razón para creer y confiar.

En I’ll Tell You Everything, canta: “Fui ladrón de bancos, luego Superman, por un tiempo fui un fantasma”. Y: “Al final te lo contaré todo, lo siento si te mantiene despierto. (…) Antes de doblegarme, antes de romperme”.

Algunas canciones también invitan a cantar en coro, especialmente temas de viajes por carretera como The Banjo Song, Alleycat y Run Together. Las instrucciones de uso de estas canciones podrían ser: sube el volumen, baja las ventanillas del coche, sé feliz.

cva*