Manuel Lizarazo: conquista de manera honesta... y una guitarra

La carrera de Manuel Lizarazo es el testimonio de cómo la autenticidad puede cortar camino en una industria saturada. Lo que comenzó en 2020 en su habitación en Arauca, Colombia, como un pasatiempo grabando cóvers, se ha transformado hoy en un proyecto sólido que acaba de dar un salto gigante: su firma con Warner Music Colombia.

En un país donde el género urbano domina con fuerza, Lizarazo decidió tomar el camino de la sensibilidad.

Intenté cantar algo más urbano, pero no me iba tan bien. Lo más genuino para mí, lo que me sale bien, es esto: algo minimalista con guitarra y piano donde se entienda la letra”, confiesa el artista en entrevista con Excélsior.

Manuel comparte cómo fue su acercamiento a la música. Recuerda lo que significó para él tomar la guitarra que su hermano nunca aprendió a tocar. Con ella aprendió a tocar y a cantar creando una identidad sonora nostálgica que hoy se consolida en su nuevo EP: Las que no te canté. Su más reciente sencillo, Te odio, es una muestra de su particular proceso creativo. Manuel busca darles la vuelta a los clichés.

Para qué decirte ‘te amo’ si puedo decirte ‘te odio, odio que seas tan perfecta”, indica.

Esta búsqueda de originalidad se extiende a su visión del sentimiento mismo. Para él, en un mundo de amores efímeros, la clave es la entrega total.

Hay que amar sin pensar si va a ser rápido o lento... Si uno va a sentir con miedo, mejor no sentir”, señala.

El crecimiento de Lizarazo ha sido exponencial. De las pantallas de los teléfonos pasó a abrir el concierto de Beéle en el Movistar Arena de Medellín ante miles de personas.

Fue algo reloco, fui solo con mi guitarra y tenía mucho miedo, pero ver que la gente respondió, fue muy lindo”, recuerda.

Este camino lo llevará a su debut en solitario el próximo 12 de marzo en Medellín, para luego llegar el 21 de marzo al prestigioso festival Estéreo Picnic, donde promete sorpresas, incluyendo versiones en vallenato de sus baladas, demostrando su deseo de experimentar con el folclor de su tierra.

Actualmente, Manuel se encuentra en México promocionado su música. Nos compartió que ya tuvo una sesión de composición con Macario Martínez y expresó su profundo deseo de colaborar con figuras como Julieta Venegas, Carla Morrison o Natalia Lafourcade.

Venir a México por la música es algo que nunca pensé. Es extraño pasar de un hobby a que esto sea lo principal en tu vida, pero lo voy disfrutando poco a poco”.

Además, esta visita es el pretexto perfecto para encontrarse cara a cara con su público mexicano, por lo que se prepara para un momento íntimo este viernes en el Parque México a las 6:00 p.m., donde ofrecerá un show acústico al aire libre. Una oportunidad única para sus fans mexicanos de presenciar la vulnerabilidad y el talento de un artista.

MANUEL DESTACA LA AUTENTICIDAD LATINA DEL SHOW DE BAD BUNNY

El artista colombiano Manuel Lizarazo compartió su perspectiva sobre el paso de Bad Bunny por el Super Bowl, destacando la autenticidad del puertorriqueño. Para el joven, lo más valioso fue que el intérprete no intentó replicar los estándares de los espectáculos estadunidenses, sino que transformó el escenario en una auténtica fiesta latina. “Resaltó lo que él era, expresó más lo que hay adentro y no lo que hay afuera”, señaló el artista, enfatizando que, aunque la imitación es común en la industria, siempre prevalecerá la esencia personal sobre las influencias externas.

