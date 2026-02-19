Eric Dane falleció en Los Ángeles, California. Tenía 53 años. De acuerdo con un comunicado emitido por su representación legal y familiares, el deceso se debió a complicaciones respiratorias derivadas de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), condición que le fue diagnosticada diez meses atrás.

Dane, quien ganó reconocimiento internacional por su interpretación del Dr. Mark Sloan en la serie médica Grey's Anatomy y posteriormente como Cal Jacobs en el drama juvenil Euphoria, se había mantenido alejado de la actividad pública desde finales del año pasado debido al avance de su condición de salud.

¿De qué murió Eric Dane?

La Esclerosis Lateral Amiotrófica, enfermedad que provocó la muerte del actor, es un padecimiento del sistema nervioso que debilita los músculos y afecta las funciones físicas.

Según los reportes médicos preliminares, Dane experimentó una progresión rápida de la enfermedad, conocida clínicamente como ELA de inicio bulbar o espinal, dependiendo de la zona inicial de afectación.

En el caso de Dane, el deterioro motor se hizo público en diciembre de 2025, cuando el actor confirmó en una breve declaración a medios de comunicación la pérdida de movilidad funcional en su extremidad superior derecha.

La causa directa del fallecimiento en pacientes con ELA en etapas avanzadas suele ser la insuficiencia respiratoria. Esto ocurre cuando la enfermedad afecta las neuronas motoras que controlan los músculos del diafragma y la pared torácica, impidiendo que el paciente pueda respirar de manera autónoma o expulsar dióxido de carbono del cuerpo de manera eficiente.

Cronología del diagnóstico de Eric Dane

El historial médico público de Eric Dane respecto a esta enfermedad abarca un periodo de menos de un año:

Abril de 2025: El actor recibió el diagnóstico confirmado de ELA tras someterse a pruebas neurológicas por debilidad muscular focalizada.

El actor recibió el diagnóstico confirmado de ELA tras someterse a pruebas neurológicas por debilidad muscular focalizada. Diciembre de 2025: Se reportó la pérdida de movilidad en el brazo derecho y dificultades motoras generales.

Se reportó la pérdida de movilidad en el brazo derecho y dificultades motoras generales. Febrero de 2026: Fallecimiento por compromiso respiratorio.

La rapidez con la que avanzó la enfermedad en el caso de Dane se encuentra dentro de los márgenes estadísticos de la ELA, aunque la esperanza de vida promedio tras el diagnóstico suele oscilar entre los dos y cinco años, según datos de la Asociación de ELA (ALS Association); sin embargo, existen variantes de la enfermedad con una progresión más acelerada.

¿Qué es la Esclerosis Lateral Amiotrófica?

La condición que afectó a Eric Dane es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta a las células nerviosas del cerebro y de la médula espinal.

El término "esclerosis lateral" se refiere al endurecimiento de la porción anterior de la médula espinal a medida que las neuronas motoras degeneran y mueren. "Amiotrófica" significa que el músculo pierde nutrición y se atrofia. Cuando las neuronas motoras mueren, el cerebro pierde la capacidad de iniciar y controlar el movimiento de los músculos.

Es importante señalar que, en la mayoría de los casos de ELA, la capacidad cognitiva del paciente permanece intacta, lo que significa que la persona mantiene sus facultades mentales, memoria y personalidad a pesar del deterioro físico progresivo.

Actualmente, no existe una cura conocida para la ELA, y los tratamientos disponibles se centran en ralentizar la progresión de los síntomas y mejorar la calidad de vida del paciente mediante soporte respiratorio y terapia física.

¿Quién fue Eric Dane?

Nacido el 9 de noviembre de 1972 en San Francisco, California, Eric Dane construyó una carrera sólida en la televisión estadounidense. Su papel más destacado llegó en 2006, cuando se unió al elenco de Grey's Anatomy. Su personaje, el cirujano plástico Mark Sloan, se convirtió en uno de los ejes centrales de la trama hasta su salida en 2012.

Posteriormente, Dane protagonizó la serie dramática The Last Ship (2014-2018), donde interpretó al Comandante Tom Chandler. En años recientes, su carrera tomó un nuevo impulso con su participación en la serie de HBO Euphoria, donde interpretó a Cal Jacobs, un papel complejo que le valió el reconocimiento de la crítica por su rango dramático.

En el ámbito personal, Dane habló públicamente en diversas ocasiones sobre sus batallas con la salud mental y la depresión, temas que abordó con apertura para reducir el estigma en la industria del entretenimiento. Le sobreviven sus dos hijas, fruto de su matrimonio anterior con la actriz Rebecca Gayheart.

Los servicios funerarios se llevarán a cabo de manera privada en Los Ángeles, según informó la familia, quienes han solicitado respeto a su privacidad en este momento.