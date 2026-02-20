"Fue una de las peores semanas": Sofía Rivera Torres confiesa que su hijo fue hospitalizado

La conductora Sofía Rivera Torres compartió uno de los momentos más difíciles que ha enfrentado como madre: la hospitalización de su hijo Ferrán, fruto de su relación con Eduardo Videgaray, debido a un virus respiratorio.

Aunque el episodio ocurrió la semana pasada y el menor ya muestra mejoría, Rivera Torres decidió hablar públicamente sobre la experiencia y el impacto emocional que vivió durante esos días.

Hijo de Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray fue hospitalizado_Qué le pasó

¿Qué le pasó al hijo de Sofía Rivera Torres?

En un video publicado en redes sociales, la conductora explicó que todo comenzó como una preocupación en casa, pero se convirtió en una situación urgente cuando el niño presentó dificultades para respirar.

“El miércoles lo llevé al hospital con dificultades para respirar, resultó tener un virus respiratorio”, relató.

Ferrán permaneció bajo observación médica y recibió tratamiento especializado. Aunque Sofía Rivera Torres no detalló el tipo de virus ni el tiempo exacto de hospitalización, confirmó que la intervención fue inmediata.

Actualmente, el menor se recupera favorablemente.

Más allá del parte médico, la también actriz se sinceró sobre el desgaste físico y mental que implicó la situación.

“La semana pasada fue una de las peores semanas de mi vida, Ferrán estuvo muy enfermo, y como lo sabrán todas las mamás, cuando tu hijo está mal, no cabe en tu cabeza ninguna otra cosa. Es una carga mental constante, imposible de silenciar”.

Rivera Torres también habló del descuido personal que muchas madres experimentan en momentos críticos:

“El viernes me di cuenta que llevaba tres días sin bañarme. A veces te olvidas de ti con tal de que estén bien”.

Sus palabras resonaron entre madres que han atravesado situaciones similares, pues la conductora expresó empatía hacia quienes enfrentan procesos de salud incluso más delicados.

La recuperación de Ferrán

Sofía Rivera Torres agradeció al equipo médico por la atención brindada y compartió que su hijo ya presenta mejoría.

En abril de 2025, la pareja anunció el nacimiento de Ferrán, su primer hijo en común, noticia que compartieron con entusiasmo en redes sociales. Desde entonces, ambos han mostrado distintos momentos de su vida familiar.

Si bien la familia no ha dado nuevos reportes médicos, dejaron claro que el menor continúa recuperándose en casa.

Sofía Rivera Torres envía mensaje a madres con hijos enfermos: “Eres una heroína”

Más allá del susto y la recuperación de su hijo, Sofía Rivera Torres aprovechó para reflexionar sobre lo que viven miles de madres que enfrentan diagnósticos más complejos o procesos médicos prolongados. Conmovida, compartió un mensaje dedicado a ellas:

“Pero no he podido dejar de pensar en todas esas mamás que tienen hijos realmente enfermos, que necesitan su 100% todo el tiempo, el desgaste de verlos sufrir, la culpa de sentirte cómplice de los doctores, la frustración de no poderles explicar que es por su bien, la impotencia de no saber cómo consolarlos, de no poder aliviar sus malestares, las ganas insatisfechas de quitarles el dolor, el hartazgo de oírlos llorar, el dolor de acercarte a ellos y verlos siscados sin saber si le darás un apapacho o una medicina, la angustia incesante, las noches sin dormir, la forma en la que se ahueca el estómago de verlos sufrir, y aun así ahí estás, maternando con el corazón roto de ver lo que más amas muerto de miedo.



A esa mami que vive así, te quiero decir que es injusto que te hayas tenido que volver tan sobrehumanamente fuerte porque no te ha quedado de otra, no te diré ‘date un tiempo para ti’ o ‘no te descuides’ ni ninguna de esas tonterías que decimos las personas con toda la buena intención, solo te quiero decir que llevo una semana pensando en ti, que te admiro y que eres una heroína en toda la extensión de la palabra”.

El mensaje generó empatía entre sus seguidoras, quienes compartieron experiencias similares y agradecieron que visibilizara el lado más crudo y silencioso de la maternidad en momentos de enfermedad.

Su testimonio puso sobre la mesa algo con lo que muchas madres se identifican: cuando un hijo se enferma, todo lo demás pasa a segundo plano.

Eduardo Videgaray y Sofía Rivera Torres, historia de amor

La relación entre Eduardo Videgaray y Sofía Rivera Torres no ha estado exenta de altibajos. Se conocieron en 2013 mientras trabajaban en la misma empresa y, aunque en un inicio optaron por mantener su romance en privado, tiempo después lo hicieron público en el programa ¡Qué importa!.

Sin embargo, en aquella etapa surgieron dudas, principalmente por la diferencia de edad de 23 años entre ambos. Fue el propio Videgaray quien decidió terminar la relación. Sofía ha contado que, en ese momento, él le expresó que no veía un futuro juntos: “La verdad, eres una chavilla con la que no tengo futuro”.

Con el paso del tiempo y tras un periodo separados, las circunstancias cambiaron. Eduardo reconoció que quería compartir su vida con ella, retomaron la relación y finalmente se casaron en 2020.

Desde entonces, la pareja ha enfrentado la exposición pública y las críticas con complicidad, sentido del humor y apoyo mutuo. La llegada de Ferrán en 2025 marcó una nueva etapa para ambos, ahora en su faceta como padres.