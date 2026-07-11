Frentes Políticos / 11 de julio de 2026

1. Reencuentro. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tendió la mano a Perú y celebró la disposición de la mandataria electa, Keiko Fujimori, para restablecer la relación bilateral. Pero el acercamiento no implica un cambio de postura, pues México mantiene que la detención de Pedro Castillo fue arbitraria y respalda su liberación, en coincidencia con un grupo de expertos de la ONU. La diplomacia busca recomponer puentes sin renunciar a las diferencias que detonaron la ruptura. El reto será separar la relación entre Estados de los agravios diplomáticos que aún dividen a ambos gobiernos. Se acabaron los tiempos del “comes y te vas”.

2. Presión. Washington volvió a elevar el tono. Derek Maltz, exdirector de la DEA, llamó públicamente a México a sumarse a la coalición militar hemisférica impulsada por EU para combatir a los cárteles e, incluso, planteó la posibilidad de solicitar apoyo de fuerzas estadunidenses. La declaración coloca sobre la mesa el delicado equilibrio entre cooperación y soberanía. Para el gobierno de Claudia Sheinbaum el desafío no es menor, se trata de fortalecer la coordinación bilateral sin abrir la puerta a decisiones que puedan interpretarse como una cesión del control sobre la seguridad nacional. ¿A favor o en contra?

3. Indeseable. Gerardo Fernández Noroña confundió la presidencia del Senado con patrimonio personal. Bastó que Ignacio Mier, coordinador de la bancada de Morena, enfriara su reelección para que estallara con un indignado “¿cómo se atreve?”, como si los cargos se heredaran por capricho. La realidad es otra: su protagonismo, las polémicas que acumula y el desgaste que provoca pesan más que sus posturas incendiarias. Mientras el Movimiento Regeneración Nacional sopesa otros perfiles para la Mesa Directiva, Fernández descubre que hasta en el movimiento transformador su nombre figura entre los indeseables. Méritos propios.

4. Reprobados. La muerte del tigre de Bengala Kenzo dejó de ser anécdota local para escalar al ámbito del T-MEC. Una petición presentada ante la Comisión para la Cooperación Ambiental busca que se investiguen las presuntas omisiones del gobierno mexicano en la supervisión del predio donde escapó el ejemplar y en el operativo que terminó con su muerte. La lupa apunta hacia Profepa y la Semarnat de Alicia Bárcena. Un caso de manejo de vida silvestre cruzó fronteras: el costo ya no es sólo ambiental, sino institucional y de credibilidad internacional. Una raya más al tigre.

5. Montaje. La imputación contra la alcaldesa de Tenancingo, Nancy Nápoles, coloca a Morena frente a un caso que rebasa el terreno judicial y entra en el de la creatividad desbordada. La Fiscalía mexiquense sostiene que el supuesto secuestro fue una simulación para encubrir un faltante de 40 mdp; la edil responde que todo obedece a una persecución política. Mientras un juez define el rumbo del proceso, el partido ya tomó distancia al suspenderle sus derechos. Si la acusación se confirma, pondrá a prueba los filtros y la credibilidad del discurso anticorrupción.