¿Qué dijo? Humberto Zurita dedica palabras a Michelle Salas tras problemas de salud de Luis Miguel

Durante los últimos días, Luis Miguel volvió a ocupar los titulares, pero esta vez no por un nuevo proyecto musical o una gira, sino por versiones que apuntan a un supuesto problema de salud.

De acuerdo con reportes difundidos por algunos medios internacionales, el intérprete de "Ahora te puedes marchar" habría permanecido varios días hospitalizado en Nueva York tras someterse a una cirugía relacionada con un problema cardíaco.

Las mismas publicaciones señalan que el cantante ya fue dado de alta y que actualmente se encuentra recuperándose en México. Sin embargo, hasta ahora no existe una confirmación oficial por parte del artista o de su equipo sobre esta información.

Mientras los rumores continúan, varias figuras del espectáculo han sido cuestionadas sobre el tema, entre ellas Humberto Zurita.

Humberto Zurita evita hablar de Luis Miguel, pero dedica palabras a Michelle Salas

Durante una entrevista concedida a distintos medios de comunicación y retomada por el programa Hoy, Humberto Zurita fue cuestionado sobre las versiones que rodean la salud de Luis Miguel.

El actor optó por ser prudente y dejó claro que no le corresponde hablar sobre asuntos personales del cantante. Aun así, aprovechó para expresar el cariño que siente tanto por Michelle Salas como por el propio Luis Miguel.

Al hablar de la modelo e influencer, Zurita no escatimó en elogios.

Michelle Salas es divina, preciosa y hermosa, comentó.

El actor también recordó que tuvo la oportunidad de convivir con Luis Miguel durante la boda de Michelle Salas, donde coincidieron por primera vez.

Aunque evitó entrar en detalles sobre la supuesta hospitalización del intérprete, dejó claro que la impresión que tiene de él es muy positiva.

También Luis Miguel es un tipazo, no voy a hablar de cosas que no me corresponden, expresó.

Humberto Zurita con playera blanca acostado en sillón blanco

Espera que todo se trate de un rumor

Antes de terminar la entrevista, Humberto Zurita envió un mensaje lleno de buenos deseos para el cantante.

El protagonista de cine y televisión dijo esperar que toda la información relacionada con la salud de Luis Miguel sea falsa y que el artista se encuentre bien.

Es un tipazo, le mando un saludo y espero que todo sea mentira y esté muy bien, señaló.

Las declaraciones llamaron la atención porque Zurita mantiene una relación con Stephanie Salas, madre de Michelle Salas y expareja de Luis Miguel, por lo que existe un vínculo cercano entre ambas familias.

Humberto Zurita con bigote, traje blanco y mano en la barbilla con cigarro

La relación entre Humberto Zurita y la familia Salas

Desde que confirmó su romance con Stephanie Salas, Humberto Zurita ha compartido diversos momentos con la familia de la cantante y actriz.

Con el paso del tiempo también ha demostrado tener una buena relación con Michelle Salas, quien incluso ha convivido con él en diferentes reuniones familiares.

Por esa razón, sus recientes declaraciones fueron interpretadas como una muestra de apoyo en un momento en el que la familia de Luis Miguel se encuentra bajo el reflector debido a los rumores sobre el estado de salud del cantante.

El cantante habría estado hospitalizado dos semanas Especial

Aunque evitó alimentar las especulaciones, sí dejó claro el afecto que siente tanto por Michelle como por el intérprete de "La incondicional".