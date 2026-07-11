¿Se arrepintió? Victoria Beckham elimina una foto de Brooklyn tras compartirla

Lo que debía ser una celebración familiar terminó generando nuevas especulaciones sobre la relación entre los Beckham.

Victoria Beckham recurrió a sus redes sociales para felicitar a su hija Harper por su cumpleaños número 15. Como suele hacerlo en fechas especiales, compartió una serie de fotografías que mostraban distintos momentos de la familia a lo largo de los años.

En el mensaje, la diseñadora y exintegrante de las Spice Girls describió a Harper como su "mejor amiga" y le dedicó palabras llenas de cariño.

David Beckham también hizo lo propio y publicó una recopilación de imágenes junto a un mensaje donde llamó a su hija "mi hermosa señorita", dejando claro que toda la familia estaba enfocada en celebrar esta fecha especial.

Sin embargo, entre todas las fotografías hubo una que no pasó desapercibida para los seguidores más atentos.

La imagen de Brooklyn desapareció poco después

Algunos usuarios notaron que una de las fotografías incluidas originalmente en la publicación de Victoria mostraba a una pequeña Harper junto a su hermano mayor, Brooklyn Beckham, durante una etapa en la que la familia parecía atravesar uno de sus mejores momentos.

Lo curioso es que esa imagen desapareció poco tiempo después.

Sin hacer ningún comentario, Victoria editó la publicación y eliminó únicamente esa fotografía. El resto del álbum permaneció intacto.

La modificación bastó para que las redes sociales comenzaran a preguntarse si había sido un error al subir la publicación o si decidió retirarla por la delicada situación familiar que atraviesan actualmente.

Hasta ahora, ni Victoria ni David Beckham han explicado por qué la imagen fue eliminada.

El distanciamiento entre Brooklyn y los Beckham sigue alimentando rumores

La fotografía cobró relevancia porque desde hace varios meses existen versiones de un distanciamiento entre Brooklyn Beckham y el resto de su familia.

Diversos reportes aseguran que el hijo mayor de David y Victoria no está conforme con que sus padres continúen utilizando imágenes suyas en redes sociales mientras la relación entre ellos permanece fría.

Esa situación hizo que muchos interpretaran la eliminación de la fotografía como un intento por evitar nuevas tensiones.

David Beckham publicó un álbum con entrañables recuerdos junto a Harper. IG

Aunque ninguna de las partes ha confirmado públicamente los motivos del supuesto conflicto, el tema continúa generando interés cada vez que alguno de los integrantes de la familia realiza una publicación.

Brooklyn guardó silencio en el cumpleaños de Harper

Mientras David, Victoria, Romeo y Cruz Beckham compartían mensajes para felicitar a Harper, Brooklyn y su esposa, Nicola Peltz Beckham, no publicaron ninguna felicitación en sus redes sociales durante esa jornada.

La ausencia llamó la atención porque, antes de que surgieran los rumores sobre el distanciamiento familiar, Brooklyn era considerado uno de los hermanos más cercanos a Harper.

Durante años se les vio compartir celebraciones familiares, fotografías y momentos especiales, por lo que muchos seguidores recuerdan la buena relación que existía entre ambos.

La decisión llega en medio del distanciamiento con David y Victoria Beckham. IG

Incluso las parejas de Romeo y Cruz también aprovecharon la fecha para dedicarle mensajes de cumpleaños a la menor de los Beckham.

Jackie Apostel, novia de Cruz, la llamó "su mejor amiga de toda la vida", mientras que Kim Turnbull, pareja de Romeo, también le dedicó unas palabras cariñosas.

Harper, en medio del conflicto familiar

De acuerdo con distintos reportes, Harper ha sido una de las personas más afectadas por el distanciamiento entre Brooklyn y el resto de la familia.

Hace apenas unas semanas también llamó la atención que la joven fuera fotografiada frente a la casa de Brooklyn y Nicola Peltz en Los Ángeles.

Según trascendió, al no recibir respuesta cuando tocó la puerta, dejó una carta en el buzón antes de retirarse.

Posteriormente surgieron versiones que aseguraban que Brooklyn consideró que aquella visita había sido organizada con fines mediáticos, algo que sus padres habrían rechazado.

Aunque ninguna de estas versiones ha sido confirmada oficialmente, los rumores sobre la relación entre los Beckham continúan ocupando titulares.