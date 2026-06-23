Michelle Salas reacciona a los rumores sobre el estado de salud de Luis Miguel

Mientras continúan las especulaciones en torno al estado de salud de Luis Miguel, su hija, Michelle Salas, llamó la atención en redes sociales al responder de manera sutil a los comentarios de sus seguidores, quienes no dejaron de preguntarle por el cantante.

Recientemente surgieron versiones que señalan que el intérprete habría recibido atención médica en Nueva York debido a una presunta complicación cardíaca. Aunque la familia no ha emitido información oficial al respecto, el tema ha generado gran interés entre los admiradores del artista.

Foto: Instagram michellesalasb

Una publicación que generó preguntas:

A través de Instagram, la influencer compartió un video en el que participa en una popular tendencia de redes sociales. En las imágenes aparece disfrutando de un momento relajado mientras luce un atuendo compuesto por un vestido, accesorios y lentes de sol.

La publicación rápidamente acumuló reacciones, pero además de los comentarios relacionados con su estilo, numerosos usuarios aprovecharon para preguntarle sobre la condición de salud de su padre.

Foto: Instagram michellesalasb

Entre los mensajes destacaron cuestionamientos directos sobre Luis Miguel, así como opiniones de personas que consideraron que Michelle no tenía obligación de hablar públicamente sobre un asunto familiar tan delicado.

La respuesta que interpretaron como una señal

Uno de los comentarios que más llamó la atención fue el de un usuario que señaló que la influencer parecía estar transmitiendo tranquilidad sin necesidad de ofrecer declaraciones. Además, pidió respeto para la privacidad de la familia y deseó una pronta recuperación al cantante.

Michelle decidió reaccionar a ese mensaje con tres emojis: una estrella, un corazón rosa y unas manos formando un corazón. Aunque no emitió palabras, muchos seguidores interpretaron este gesto como una muestra de agradecimiento y una señal de que todo marcha bien.

Foto: Instagram luismiguel

Tras su respuesta, varios internautas respaldaron la actitud de la creadora de contenido, destacando la discreción con la que suele manejar los asuntos personales relacionados con su familia.

Los mensajes de apoyo no tardaron en aparecer, con usuarios que pidieron respeto hacia Michelle y evitar presionarla para que revele información privada sobre el artista. Otros aprovecharon para enviar buenos deseos y muestras de cariño para Luis Miguel, esperando que se encuentre bien y rodeado de sus seres queridos.