Jude Bellingham clasifica a Inglaterra a semifinales del Mundial con doblete ante Noruega

En el futbol cuando los ingleses cantan Hey Jude, ya no piensa únicamente en el clásico de los Beatles. Aquella canción que Paul McCartney escribió para consolar a un niño encontró un nuevo significado: Jude Bellingham fue el encargado de devolverles la esperanza con un doblete que condujo a los ingleses a las semifinales del Mundial tras vencer 1-2 a Noruega.

El sonido de los dos golpes sombre un tambor, con la afición sentada en el suelo y sincronizados estruendo tras estruendo con el rugido del “Row” no volverá a verse más en este Mundial. Los chicos de Stale Solbakken hicieron su último remo vikingo encabezado por un niño de 25 años. A Erling Haaland será al último a quien le podrá reprochar algo en esta selección. Con sus siete anotaciones, es el presente y futuro para Noruega.

Los noruegos esperaron 28 años para regresar a una Copa del Mundo. Lo disfrutaron como pocos. Andreas Schjelderup fue quien los puso a soñar cuando parecía que quería centrar y terminó por mandarse m un zurdazo que puso el primero en la pizarra para Noruega.

Después llegó Jude Bellingham. Primero con un golazo a su estilo, esquivando defensas y terminando casi en el piso. El segundo más por fortuna con un rebote que terminó por favorecerlo, pero también el instinto de aparecer donde nacen los goles.

Hubo dos tantos anulados para cada equipo y una tensión que se sostuvo hasta el último silbatazo en tiempos extras. Inglaterra sobrevivió a una Noruega que nunca dejó de remar y encontró en Bellingham al futbolista que apareció justo cuando más lo necesitaba.

Primero sonó Wonderwall, de Oasis. Otro de sus himnos generacionales. Después llegó el momento más esperado: todo el estadio entonó Hey Jude, ya no solo como un clásico de los Beatles, sino como un homenaje al hombre del partido y del torneo para los ingleses.