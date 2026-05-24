Angine de Poitrine se disculpa tras polémica con México: “lamentamos la confusión”

Angine de Poitrine se disculpa tras polémica con México con un mensaje en redes sociales donde “lamentan la confusión” generada tras un emoji, después de su anuncio como parte del cartel del Festival Corona Capital.

La agrupación de origen canadiense Angine de Poitrine se vio envuelta en un debate digital, ya que a través de sus historias en Instagram, desató la indignación de un sector en México. Incluso hubo público que exigió la cancelación inmediata de su presentación en el festival.

Después de unos días de silencio, la banda aclaró de forma oficial lo que pasó, ofreciendo una disculpa pública dirigida a toda la audiencia mexicana.

Angine de Poitrine con fans mexicanos por emoji Angine de Poitrine

Angine de Poitrine y el emoji de frijoles

Todo comenzó cuando Angine de Poitrine anunció su participación en el Festival Corona Capital 2026 a través de sus historias de Instagram. Compartiendo el cartel del lineup y acompañando todo con un emoji de frijoles.

Lo que el dúo canadiense posiblemente interpretó como un chiste, fue recibido por la comunidad de México de una manera drásticamente diferente. De inmediato, miles de internautas catalogaron el gesto como un acto de xenofobia y racismo al público, al asociar directamente la imagen con ciertos términos despectivos utilizados históricamente a nivel internacional para denigrar a la población de nuestro país.

Las capturas de pantalla de la historia de Instagram se viralizaron con rapidez en plataformas como X y TikTok, acompañadas de comentarios que demandaban retirar a la banda del cartel; por ejemplo: “si esa es su actitud, es mejor que cancelen su presentación".

Angine de Poitrine con fans mexicanos por emoji Angine de Poitrine

Angine de Poitrine se disculpa con México tras el uso de emoji

Ante la magnitud de la polémica y los crecientes llamados a boicotear su show del domingo 22 de noviembre, Angine de Poitrine se vio en la estricta necesidad de aclarar la situación.

En su mensaje de disculpa por medio de una historia en Instagram, los músicos argumentaron que en ningún momento existió una intención de herir los sentimientos del público mexicano o lanzar un insulto de carácter discriminatorio.

Explicaron que su proyecto artístico se rige bajo una estética de comedia absurda, el uso de máscaras de papel maché y dinámicas irreverentes que a menudo rozan lo caótico, y que la publicación fue un intento fallido de sumarse al entusiasmo local:

“Nos disculpamos sinceramente con todos quienes se pudieron sentir ofendidos por nosotros por culpa de este malentendido. El amor que hemos recibido de México significa mucho, ¡gracias! Con mucho respeto, L’Angine.

Angine de Poitrine con fans mexicanos por emoji Angine de Poitrine

La popularidad de Angine de Poitrine

Angine de Poitrine es un ensamble musical que ha edificado su reputación en los circuitos subterráneos de Canadá y Estados Unidos gracias a una propuesta sonora sumamente compleja.

Su estilo fusiona corrientes vanguardistas como el math rock, el rock progresivo técnico y el uso de escalas microtonales, dando como resultado piezas musicales que desafían las estructuras tradicionales del pop contemporáneo.

Otro de sus atractivos es su propuesta visual, ya que sus integrantes se presentan sobre los escenarios portando trajes con estampados llamativos de puntos y extrañas máscaras confeccionadas en papel maché de aspecto lúgubre, las cuales ocultan por completo sus rostros y miradas.