Frankie Muniz visitará México para fotos y firmas en La Mole

Frankie Muniz, actor que dio vida a Malcolm en la serie Malcolm el de en medio, visitará la Ciudad de México como invitado especial de La Mole 2026.

El encuentro se realizará los días 14 y 15 de marzo en el Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones del World Trade Center (WTC).

La organización confirmó que el intérprete participará en sesiones de fotografías y firmas de autógrafos, y que la preventa para estos accesos especiales se anunciará próximamente.

El anuncio coincide con el regreso de la franquicia televisiva que lo catapultó a la fama a inicios de los años 2000, lo que ha reactivado el interés del público por el elenco original y sus actividades internacionales.

La Mole 2026 confirmó la participación de Frankie Muniz como uno de sus invitados principales. El actor estará presente el 14 y 15 de marzo de 2026 en el WTC de la Ciudad de México, sede habitual del evento.

Muniz alcanzó reconocimiento internacional por su papel protagónico en Malcolm el de en medio, serie transmitida entre 2000 y 2006 que obtuvo siete premios Emmy durante su emisión original.

Su personaje, un adolescente con alto coeficiente intelectual que enfrenta la dinámica caótica de su familia, se convirtió en referente de la comedia televisiva de la época.

rankie Muniz en CDMX: fechas oficiales de La Mole 2026 Foto: Instagram @frankiemuniz4

La visita forma parte de la programación especial con la que La Mole celebrará tres décadas como convención dedicada a la cultura pop, el entretenimiento y el cómic en México.

Qué es La Mole 2026 y por qué es relevante en México

La Mole es una de las convenciones de cultura pop más importantes del país. Reúne a figuras de cine, televisión, cómic, doblaje, ilustración y videojuegos.

Entre las características principales del evento destacan:

Encuentros con actores nacionales e internacionales.

Sesiones de fotos y firmas de autógrafos.

Paneles de preguntas y respuestas.

Venta de mercancía oficial.

Espacios dedicados a cosplay y artistas gráficos.

La edición 2026 conmemora el 30 aniversario de la convención, lo que ha motivado la confirmación de invitados con impacto generacional, como Frankie Muniz.

Preventa de fotos y firmas con Frankie Muniz: lo que debes saber

La organización informó que la preventa para las sesiones de fotografía y autógrafos con Frankie Muniz estará disponible próximamente. Aunque aún no se detallan los costos específicos para estas dinámicas, sí se han publicado los precios de acceso general al evento.

Los boletos generales para La Mole 2026 tienen un rango que va de:

700 pesos en accesos por día.

Hasta 2,999 pesos en paquetes especiales.

Tarifas diferenciadas para público infantil.

En este tipo de convenciones, la compra de fotografía o firma suele requerir un boleto adicional al acceso general. Los organizadores darán a conocer la mecánica, horarios y condiciones a través de sus canales oficiales

El regreso de Malcolm el de enmedio este 2026 Foto: Instagram @frankiemuniz4

El impacto de Malcolm el de en medio en México

Malcolm el de en medio mantiene una base sólida de seguidores en México, país donde la serie ha sido retransmitida durante más de dos décadas en televisión abierta y plataformas digitales.

El programa se distinguió por:

Un formato narrativo innovador con ruptura de la cuarta pared.

Humor basado en la dinámica familiar.

Personajes con perfiles definidos y conflictos cotidianos.

Un enfoque distinto a las sitcom tradicionales de la época.

La permanencia de la serie en la programación televisiva mexicana ha contribuido a que nuevas generaciones conozcan la historia, mientras que el público original mantiene un vínculo nostálgico con el elenco.

El regreso de Malcolm el de en medio en 2026

La visita de Frankie Muniz ocurre en paralelo al anuncio del regreso de Malcolm el de en medio con nuevos episodios programados para 2026. De acuerdo con declaraciones recogidas por medios internacionales, el actor señaló que la experiencia de retomar el personaje fue natural.

Muniz afirmó: “Fue como si no hubiera pasado ni un solo día”. La producción contempla el regreso de integrantes clave del elenco original y se desarrollará bajo el formato de miniserie.

El relanzamiento ha incrementado la atención mediática sobre el actor y ha impulsado su participación en convenciones internacionales.

Qué actividades realizará Frankie Muniz en La Mole 2026

Aunque el programa detallado será anunciado más adelante, se prevé que el actor participe en:

Sesiones de fotografías individuales con fans.

Firma de autógrafos en horarios establecidos.

Panel abierto de preguntas y respuestas.

Actividades conmemorativas por el aniversario de la convención.

Los cupos para fotografías suelen ser limitados, por lo que la preventa permite asegurar lugar antes de la venta general.

Dónde será La Mole 2026 en CDMX

La sede confirmada es el Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones del WTC, ubicado en la alcaldía Benito Juárez. El recinto cuenta con espacios amplios para control de aforo y logística de invitados internacionales.

En ediciones anteriores, el evento ha recibido miles de asistentes por jornada, por lo que se recomienda adquirir boletos con anticipación.