Revelan al nuevo Dewey en el tráiler de Malcolm el de en Medio

La espera está a punto de terminar para los seguidores de Malcolm el de en Medio. Tras años de rumores, la icónica comedia que conquistó a millones de espectadores vuelve con una nueva temporada que promete revivir el humor caótico y las situaciones absurdas que caracterizaron a la familia protagonista.

A pocas semanas de su estreno, la plataforma Hulu, publicó un nuevo tráiler que muestra un primer vistazo a lo que ocurrirá con la peculiar familia. El adelanto fue compartido en redes sociales con un mensaje que resume perfectamente el espíritu de la serie: “Bienvenidos (de nuevo) a la familia. La vida sigue siendo injusta”.

El video ha generado una ola de comentarios entre los fans que crecieron viendo la serie y que ahora esperan descubrir qué ha sido de los personajes después de casi 20 años.

Malcolm vuelve a liderar la historia

Uno de los elementos que más entusiasma a los seguidores es el regreso de Frankie Muniz como el protagonista. El actor, ahora con 40 años, retoma su papel como Malcolm, el brillante pero constantemente frustrado adolescente que intenta sobrevivir en medio del caos familiar.

El tráiler también muestra el regreso de los padres de Malcolm: Hal y Lois, interpretados nuevamente por Bryan Cranston y Jane Kaczmarek. La dinámica entre ambos fue uno de los pilares de la serie original, con Hal como un padre excéntrico y Lois como la estricta pero protectora matriarca de la familia.

Familia de malcom el de en medio

El adelanto sugiere que la esencia de los personajes se mantiene intacta, con situaciones disparatadas, discusiones familiares y el mismo estilo de comedia que convirtió a la serie en un fenómeno cultural a principios del siglo XXI.

El "nuevo" Dewey sorprende en el tráiler

Uno de los momentos más comentados del avance es la aparición de Dewey, el hermano menor de Malcolm. En la serie original, el personaje fue interpretado por Erik Per Sullivan, quien decidió no regresar al proyecto.

En su lugar, el papel será interpretado por Caleb Ellsworth-Clark, quien dará vida a una nueva versión del personaje. La aparición del “nuevo Dewey” ha generado curiosidad entre los fans, quienes ya comenzaron a debatir en redes sociales sobre cómo encajará el actor en la dinámica familiar.

Dewey

Aunque el cambio ha sorprendido, muchos seguidores celebran que la serie mantenga a la mayoría de sus personajes clave y conserve el espíritu que la convirtió en una de las comedias más memorables de la televisión.

¿De qué trata Malcolm el de en Medio?

Estrenada el 9 de enero del año 2000, Malcolm el de en Medio se convirtió rápidamente en una de las comedias más innovadoras de su época. La historia sigue a Malcolm, un joven genio con un coeficiente intelectual extraordinario que intenta navegar la vida cotidiana mientras crece en una familia completamente disfuncional.

La serie destaca por su humor irreverente, su estilo narrativo y por retratar la vida familiar desde una perspectiva caótica pero profundamente humana.

Durante seis temporadas, el público acompañó a Malcolm y a sus hermanos en situaciones tan absurdas como hilarantes, desde problemas escolares hasta planes fallidos y conflictos domésticos que siempre terminaban en desastre.

Disney+ anuncia el regreso de una de las series más queridas de la televisión.

El último episodio de la serie se emitió el 14 de mayo de 2006, cerrando un ciclo que dejó huella en la cultura pop.

Fecha de estreno y dónde ver la nueva temporada

El regreso de Malcolm el de en Medio llegará oficialmente el próximo 10 de abril, cuando la nueva temporada se estrene en la plataforma Hulu. Además, los episodios también estarán disponibles a través de Disney+ en algunos mercados.

El anuncio marca un momento especial para los fans de la serie, quienes esperaron casi dos décadas para volver a ver a esta peculiar familia en acción.

Con un nuevo tráiler que revive la nostalgia de los años 2000 y un elenco que mezcla rostros conocidos con nuevas incorporaciones, el regreso de Malcolm promete demostrar que, incluso después de tantos años, la vida sigue siendo tan injusta como siempre.

AAAT*