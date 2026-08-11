Jenna Ortega reaparece y fans quedan sorprendidos por su apariencia | FOTOS

Jenna Ortega volvió a estar en el centro de la conversación, aunque esta vez no fue solamente por su trabajo.

La actriz de Merlina participó en una nueva entrevista y sesión fotográfica para hablar sobre la etapa que vive actualmente en Hollywood. Sin embargo, poco después de que el video comenzara a circular en redes sociales, algunos de sus seguidores se enfocaron en su apariencia.

Los comentarios aparecieron este 11 de agosto de 2026 y rápidamente comenzaron a multiplicarse. Mientras algunos usuarios simplemente señalaron que notaban un cambio en la actriz respecto a otras apariciones, otros aseguraron estar preocupados por su bienestar, tras lucir sumamente delgada.

Jenna Ortega Grosby Group

Por ahora, no existe ninguna declaración de la actriz, de su equipo o de una fuente médica que confirme que Jenna Ortega tenga algún problema de salud. Por eso, cualquier conclusión sobre su estado físico a partir de las imágenes sería solamente especulación.

¿Por qué comparan a Jenna Ortega con Ariana Grande?

En medio de la conversación, algunos usuarios también recordaron el caso de Ariana Grande.

La cantante ha enfrentado durante años comentarios constantes sobre su apariencia y su cuerpo, situación que incluso la llevó a hablar públicamente sobre las consecuencias de que otras personas opinen sobre su aspecto sin conocer lo que ocurre detrás de cámaras.

Por esa razón, algunos internautas relacionaron ambos casos y volvieron a cuestionar la presión que enfrentan las mujeres famosas para mantener determinada imagen.

Sin embargo, la comparación entre Jenna Ortega y Ariana Grande viene de los propios usuarios de internet y no significa que ambas estén atravesando una situación similar.

En el caso de Ortega, tampoco existe una declaración pública que relacione su apariencia con algún problema de alimentación, peso o salud.

Las fotos pueden mostrar cómo luce una persona en un momento determinado, pero no cuentan toda la historia. Entre iluminación, maquillaje, vestuario, edición y otros factores, resulta imposible conocer el estado de salud de alguien solamente por una imagen.

Jenna Ortega

Jenna Ortega habla de su futuro después de "Merlina"

Mientras las redes sociales se concentraron en su apariencia, la entrevista de Esquire tuvo otro objetivo, el conocer qué sigue para Jenna Ortega después del enorme éxito de Merlina.

A sus 23 años, la actriz habló sobre las decisiones que está tomando en esta nueva etapa de su carrera y sobre su interés por encontrar personajes con los que pueda establecer una conexión más profunda.

También habló de su experiencia trabajando en la tercera temporada de Merlina, cuya producción se desarrolla en Dublín. Interpretar durante tanto tiempo a Merlina Addams, explicó, ha llegado incluso a influir en su manera de pensar mientras está trabajando en la serie.

La actriz se encuentra ahora ante el reto de demostrar que puede ir más allá del personaje que la convirtió en una de las figuras jóvenes más reconocidas de Netflix.

Jenna Ortega

Estos son los próximos proyectos de Jenna Ortega

Entre los proyectos que marcarán la siguiente etapa de Jenna Ortega está Klara and the Sun, película dirigida por Taika Waititi en la que interpreta a una "Amiga Artificial". Su estreno en cines está previsto para el 23 de octubre de 2026.

Además, Ortega forma parte de The Great Beyond, una producción dirigida por J.J. Abrams que también se encuentra entre sus próximos trabajos.

Así, mientras las imágenes de su nueva aparición provocaron todo tipo de comentarios entre sus seguidores, Jenna Ortega parece estar enfocada en lo que viene para su carrera.

Jenna Ortega como Merlina en segunda temporada

Por ahora, las preocupaciones expresadas en redes sociales no cuentan con una confirmación que permita relacionarlas con un problema de salud. Lo que sí está claro es que, después del fenómeno mundial de Merlina, la actriz atraviesa una etapa en la que busca nuevos retos frente a las cámaras.