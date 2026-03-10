¿Qué pasó? Abuchean a William y Kate en el Commonwealth Day

La tradicional ceremonia del Commonwealth Day en Londres estuvo marcada este año por un momento incómodo para la realeza británica. La llegada del príncipe William y Kate Middleton, princesa de Gales, a la Abadía de Westminster fue recibida no solo con la atención habitual de los medios, sino también con abucheos y consignas contra la monarquía.

¿Por qué abuchearon al príncipe William y Kate Middleton?

La tensión se hizo evidente desde antes de que iniciara la ceremonia. A las afueras de la abadía se concentró un grupo de activistas republicanos que buscaban expresar su rechazo a la monarquía británica.

Manifestantes republicanos protestaron frente a la Abadía de Westminster. IG princeandprincessofwales

Cuando los príncipes de Gales descendieron de su automóvil para dirigirse a la entrada del histórico templo, comenzaron a escucharse gritos y abucheos. Algunos manifestantes sostenían pancartas amarillas con mensajes como “No es mi rey” o “No con la corona”, mientras otros coreaban consignas que cuestionaban el papel de la familia real en la actualidad.

El ambiente se volvió aún más intenso cuando apareció el rey Carlos III, acompañado de la reina Camila. Los manifestantes repitieron el lema “Not my king”, una consigna que se ha vuelto frecuente en protestas republicanas en el Reino Unido. A pesar del ambiente hostil, tanto William como Kate mantuvieron la compostura, siguiendo el protocolo habitual sin reaccionar ante los gritos.

¿Por qué es importante el Commonwealth Day?

El evento, considerado uno de los actos más importantes del calendario de la Corona, reunió a miembros de la familia real, líderes políticos y representantes de los 56 países que integran la Commonwealth. Cerca de 1,800 invitados asistieron a la ceremonia, entre ellos el príncipe Alberto II de Mónaco.

El servicio religioso del Commonwealth Day tiene un profundo significado para la Corona británica. La fecha celebra la unión política y cultural de la Mancomunidad de Naciones (Commonwealth of Nations), una organización que reúne a países con lazos históricos con el antiguo Imperio británico.

El Commonwealth Day es uno de los actos más simbólicos para la Corona británica. AFP

Durante la ceremonia, se realizaron presentaciones artísticas que reflejan la diversidad cultural de los países miembros, así como discursos centrados en la cooperación internacional, la democracia y los derechos humanos. En el interior del recinto, la familia real participó con total normalidad, intentando transmitir una imagen de estabilidad institucional.

¿Por qué hay protestas contra la familia real británica?

Las protestas no surgieron de la nada. El trasfondo del malestar público está ligado a la reciente detención del príncipe Andrés, hermano menor del rey Carlos III.

El exduque de York enfrenta nuevas acusaciones por presunta mala conducta en un cargo público, relacionadas con su polémica relación con el fallecido financiero Jeffrey Epstein. Aunque Andrés ya había sido apartado de la vida pública hace años, su arresto volvió a colocar a la familia real en el centro de la polémica.

Las protestas ocurren tras el reciente arresto del príncipe Andrés. Reuters

Para muchos críticos, la respuesta de la institución ha sido insuficiente, lo que explica las exigencias de mayor transparencia e incluso la abolición de la monarquía vistas en las pancartas.

El Commonwealth Day de este año representó una de las mayores apariciones públicas de la familia real desde que estalló el nuevo escándalo que involucra al príncipe Andrés. En los últimos meses, la monarquía ha enfrentado varios desafíos: problemas de salud de algunos de sus miembros, tensiones internas y el resurgimiento de polémicas que parecían superadas.

Aunque William y Kate han intentado proyectar una imagen de estabilidad y cercanía, la escena frente a la Abadía de Westminster dejó claro que la institución enfrenta un creciente escrutinio social. El contraste entre el protocolo impecable dentro de la abadía y las protestas en el exterior dejó una imagen difícil de ignorar: el debate sobre el futuro de la monarquía sigue muy presente en la sociedad británica.