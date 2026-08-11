Alessandra Ambrosio anuncia su compromiso con Buck Palmer desde las playas de Indonesia

Alessandra Ambrosio está a punto de dar un nuevo paso en su vida sentimental. La modelo brasileña confirmó su compromiso con el diseñador de joyas australiano Buck Palmer, luego de recibir una romántica propuesta durante un viaje por Indonesia.

La noticia fue compartida por la propia modelo a través de redes sociales, donde publicó una serie de fotografías junto a su pareja desde playas de la isla de Sumba, ubicada al sudoeste de Bali.

Foto: Instagram alessandraambrosio

¿Cómo fue la pedida de mano de Alessandra Ambrosio?

La propuesta tuvo como escenario un exclusivo resort rodeado de playas, aguas cristalinas y paisajes naturales de Indonesia.

En las fotografías compartidas por Alessandra, ambos aparecen disfrutando de un momento íntimo frente al mar. La modelo lució un bikini de dos piezas, mientras que Buck Palmer optó por un short negro, gafas oscuras y un estilo completamente relajado.

Junto a una de las imágenes, Ambrosio dedicó unas románticas palabras a su ahora prometido:

Te elegiría en esta y en todas las vidas. Te elegiría en esta y en todas las vidas. Por un para siempre, mi amor”

Además de las fotografías frente al mar, la modelo mostró otros detalles que hicieron especial el anuncio.

Foto: Instagram alessandraambrosio

En una de las postales, Alessandra y Buck aparecen sentados sobre la arena, rodeados por pétalos de rosas colocados en forma de corazón.

Las imágenes reflejaron el ambiente íntimo y relajado en el que ocurrió la propuesta, lejos de grandes eventos o escenarios públicos.

¿Este es el primer compromiso de Alessandra Ambrosio?

Esta es la segunda ocasión en la que la supermodelo brasileña se compromete.

En 2008, Alessandra Ambrosio inició un compromiso con el empresario Jamie Mazur, con quien mantuvo una relación de aproximadamente 13 años. Aunque nunca llegaron al altar, la pareja tuvo dos hijos y finalmente puso punto final a su relación en 2018.

La pareja también presumió un detalle que llevan en común: un tatuaje cerca de la muñeca con forma de corazón, símbolo que ambos comparten.

Foto: Instagram alessandraambrosio

¿Cuándo comenzaron su relación Alessandra Ambrosio y Buck Palmer?

Los primeros rumores sobre un romance entre Alessandra y Buck surgieron en enero de 2025, cuando ambos fueron vistos juntos durante unas vacaciones en Río de Janeiro, Brasil.

Poco antes, Palmer ya había dado señales de su relación con la modelo al incluirla en una publicación de Instagram en la que realizó un resumen de su 2024.

Desde entonces, ambos han compartido distintos momentos de su relación y han dejado ver la cercanía que existe entre ellos.

¿Quién es Buck Palmer?

Buck Palmer es un diseñador de joyas originario de Australia y fundador de su propia marca.

La filosofía de su firma está relacionada con los viajes, la aventura y la búsqueda de experiencias fuera de lo convencional. En el sitio web de su marca se puede leer:

La marca Buck Palmer es sinónimo de aventura, de adentrarse en lo desconocido y disfrutar de experiencias que ni el dinero ni un plan lógico podrían ofrecer jamás. Este viaje, y cada paso dado a lo largo del camino, contribuyeron a crear las piezas que ahora ven: una expresión de un estilo de vida inconformista que jamás se dejará atar".

Foto: Instagram alessandraambrosio

Además de su trayectoria en el mundo de la joyería, Palmer también ha estado relacionado anteriormente con el mundo de la moda.

¿Buck Palmer estuvo casado anteriormente?

Antes de su relación con Alessandra Ambrosio, el diseñador estuvo casado con Ashley Hart, hermana de la modelo de Victoria's Secret Jessica Hart.

El matrimonio tuvo lugar en 2015 y terminó en 2017.

Ahora, Palmer y Alessandra Ambrosio escriben un nuevo capítulo en su historia de amor, luego de una propuesta que tuvo como escenario uno de los destinos más románticos de Indonesia.