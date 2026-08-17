“La fiera”: la impactante historia basada en hechos reales que llega a Netflix

La adrenalina, el riesgo y la amistad se convierten en los protagonistas de “La fiera”, una nueva película basada en hechos reales que llega a Netflix. La producción, dirigida por Salvador Calvo y protagonizada por Carlos Cuevas, Miguel Bernardeau y Miguel Ángel Silvestre, aborda el mundo del salto B.A.S.E. con traje alado y la estrecha relación que surge entre quienes practican este peligroso deporte.

La cinta llegó originalmente a los cines en febrero y ahora se incorpora al catálogo de streaming. Sin embargo, detrás de la historia de sus personajes existe un caso real marcado por la tragedia.

Foto: Netflix

¿De qué trata “La fiera”?

La película se adentra en el salto B.A.S.E., una disciplina extrema que consiste en lanzarse desde grandes alturas utilizando un paracaídas y, en este caso, un traje especialmente diseñado para planear durante la caída.

La historia sigue a Carlos Suárez, Darío Barrio y Álvaro Bultó, tres amigos que comparten su pasión por esta actividad y encuentran en ella una forma de vivir al límite. La cinta también explora la conexión que se crea entre los deportistas que comparten esta peligrosa afición.

¿Qué ocurrió en la historia real que inspiró la película?

La historia de “La fiera” está inspirada en la vida de tres amigos unidos por su pasión por los deportes extremos: Carlos Suárez, Darío Barrio y Álvaro Bultó. Sin embargo, con el paso de los años, la práctica del salto B.A.S.E. terminó cobrando un alto precio y Carlos Suárez fue el único de los tres que sobrevivió.

Darío Barrio, además de dedicarse al salto B.A.S.E., tenía una carrera como cocinero y era propietario de un restaurante en Madrid. Su muerte ocurrió durante un acto organizado para recordar a su amigo Álvaro Bultó, reconocido presentador de televisión especializado en deportes de riesgo.

Foto: Netflix

Bultó había participado en numerosas hazañas deportivas, entre ellas un récord mundial de caída libre, rallies y una expedición para escalar una de las paredes más altas de Groenlandia. Su último vuelo también quedó marcado por la tragedia.

Armando, quien compartió aquel último vuelo con Bultó, también colaboró en la producción de “La fiera”. Aunque oficialmente la muerte del presentador fue considerada de causa desconocida, Armando relató que Bultó terminó impactando contra un saliente rocoso.

De esta manera, la película no solo retrata la adrenalina detrás del salto B.A.S.E., sino también las consecuencias que enfrentaron quienes hicieron de los deportes extremos una forma de vida.

¿Quiénes participaron en la realización de “La fiera”?

La producción contó con la participación de personas vinculadas directamente con esta historia. Carlos Suárez y Armando, otro de los personajes relacionados con el grupo, colaboraron en la película para aportar su experiencia y ayudar a trasladar al cine algunos de los acontecimientos reales.

Su participación permitió que la cinta tuviera una perspectiva más cercana sobre el mundo del salto B.A.S.E. y sobre los vínculos que se forman entre quienes practican deportes de alto riesgo.

Foto: Netflix

Uno de los temas centrales de “La fiera” es la relación que estos deportistas mantienen con el peligro. Quienes practican salto B.A.S.E. saben que un error puede cambiarlo todo en cuestión de segundos, pero aun así deciden continuar con una actividad que representa una de sus mayores pasiones.

La película plantea así una reflexión sobre la amistad, la libertad y la decisión de vivir persiguiendo aquello que apasiona, incluso cuando hacerlo implica asumir riesgos extremos.

¿Cuándo llega “La fiera” a Netflix?

Después de su paso por las salas de cine, “La fiera” llega a Netflix este 14 de agosto, permitiendo al público conocer una historia de amistad y adrenalina inspirada en acontecimientos reales que terminaron marcados por la tragedia.