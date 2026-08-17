Paris Jackson revela que recibió terapia electroconvulsiva tras un intento de suicidio

Paris Jackson habló nuevamente sobre algunos de los momentos más difíciles de su vida y recordó el tratamiento de salud mental al que se sometió después de atravesar varias crisis. Durante su participación en el podcast “On Purpose with Jay Shetty”, la hija de Michael Jackson contó que recibió terapia electroconvulsiva (ECT) y describió algunos de los efectos que experimentó durante el proceso.

¿Cómo fue la experiencia de Paris Jackson con la terapia electroconvulsiva?

La cantante explicó que las primeras sesiones fueron especialmente complicadas y dolorosas. Según relató, los médicos tuvieron que encontrar la cantidad adecuada de analgésicos para controlar las molestias posteriores al procedimiento.

Jackson recordó que, después de su primera sesión, despertó con un dolor muy intenso en un costado de la cabeza. Aunque calificó la experiencia como dolorosa, también ha reconocido que el tratamiento tuvo efectos positivos en determinados momentos de su recuperación.

Foto: Instagram parisjackson

¿La terapia también afectó su memoria?

Uno de los efectos que más llamó su atención fue la pérdida temporal de memoria. Paris contó que en algunas ocasiones no recordaba situaciones que habían ocurrido mientras permanecía en el centro de salud mental.

Entre los recuerdos que perdió se encontraban las visitas de algunos de sus amigos. Aunque ella no podía recordar esos encuentros, existían registros que demostraban que sus personas cercanas habían acudido a verla durante su tratamiento.

¿Cuántas sesiones de terapia electroconvulsiva recibió?

De acuerdo con sus declaraciones, Jackson se sometió a nueve sesiones de terapia electroconvulsiva en un periodo de tres semanas. La cantante explicó que, aunque encontró cierto alivio, no consideraba que fuera una alternativa que pudiera mantener durante toda su vida.

Antes de recurrir a este procedimiento, Paris había probado diferentes alternativas para atender sus problemas de salud mental, entre ellas medicamentos, terapia, EMDR, DBT y estimulación magnética transcraneal.

IG parisjackson

¿Cuándo comenzaron sus problemas de salud mental?

Paris Jackson ha hablado en distintas ocasiones sobre las dificultades emocionales que enfrentó desde una edad temprana. También ha contado que la muerte de su padre, Michael Jackson, tuvo un fuerte impacto en su vida.

La cantante ha relacionado algunos de sus problemas con una sensación de soledad que, según explicó recientemente, comenzó cuando tenía alrededor de ocho años y se intensificó con el paso del tiempo.

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¿Paris Jackson ha hablado de sus intentos de suicidio?

Jackson ha hablado públicamente sobre varios intentos de suicidio que atravesó durante su adolescencia. Uno de los episodios más conocidos ocurrió en 2013, cuando tenía 15 años.

En años recientes, la cantante ha decidido hablar con mayor apertura sobre sus experiencias con la salud mental, las adicciones y su proceso de recuperación. Actualmente, ha señalado que lleva seis años de sobriedad y continúa trabajando con especialistas para mantener su bienestar.

En los últimos días, Paris también ha revelado otros episodios relacionados con su pasado y el consumo de sustancias. En una conversación con Alex Cooper para el podcast “Call Her Daddy”, contó que tuvo que auxiliar a un amigo que sufrió una sobredosis después de consumir drogas que ella le había proporcionado.

La artista ha utilizado estas experiencias para hablar públicamente sobre las consecuencias del consumo de sustancias y las dificultades que ha enfrentado durante su proceso de recuperación.