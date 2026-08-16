Un hijo propio: ¿qué le pasó a Eleonor Alejandra Marín Mendoza, protagonista del documental? 

Un hijo propio cuenta la historia de Eleonor Alejandra Marín Mendoza, una mujer que fingió estar embarazada durante nueve meses y después fue señalada por sustraer a una recién nacida. El documental de Maite Alberdi reconstruye el caso desde distintas perspectivas y revela las consecuencias legales que enfrentó la protagonista.

Al comienzo de la producción se presenta la versión de Eleonor Alejandra, quien explica que las presiones relacionadas con la maternidad y las pérdidas gestacionales que sufrió influyeron en su decisión de mantener la mentira. Durante meses, hizo creer a las personas de su entorno que esperaba un bebé.

Un Hijo Propio. Ana Celeste Montalvo como Alejandra. Courtesy of Netflix

Sin embargo, el relato cambia conforme aparecen los resultados de las investigaciones oficiales. Los testimonios de las autoridades, de los familiares y de la madre biológica de la menor ponen en duda varias de las afirmaciones realizadas por Eleonor Alejandra.

¿Qué hizo Eleonor Alejandra Marín Mendoza?

Según la versión que sostuvo la protagonista, existió un acuerdo para que la madre biológica le entregara voluntariamente a la recién nacida. No obstante, los padres de la menor negaron que hubiera ocurrido de esa manera y la acusaron de haber sustraído a su hija.

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La confrontación entre ambos relatos permitió que las autoridades investigaran lo sucedido. Finalmente, Eleonor Alejandra fue declarada responsable del delito de sustracción de menor y recibió una sentencia de más de 10 años de prisión.

¿Eleonor Alejandra Marín Mendoza fue a la cárcel?

Después de recibir su condena, Eleonor Alejandra fue recluida en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, ubicado en la Ciudad de México. Parte del documental fue grabada dentro del penal, donde ella habla sobre los acontecimientos que provocaron la pérdida de su libertad.

Desde prisión, la protagonista reflexiona sobre sus decisiones y muestra algunos aspectos de su vida durante el cumplimiento de la sentencia.

¿Qué pasó con Eleonor Alejandra después de salir de prisión?

Una vez que recuperó su libertad, Eleonor Alejandra retomó su vida fuera del penal. A pesar de la resolución judicial, continúa sosteniendo que la madre biológica le entregó a la niña y que después la acusó de robo por miedo.

La mujer también acudió a la alfombra roja del documental acompañada de Arturo, quien era su pareja cuando fingió el embarazo. Hasta ahora no ha aclarado públicamente si ambos continúan juntos.

Por medio de sus redes sociales, Eleonor Alejandra ha contado que recibió terapia mientras permaneció en prisión. Además, aseguró que continuó con la atención psicológica después de recuperar su libertad y que todavía acude a sesiones, pues considera que el cuidado de la salud mental es importante para todas las personas.