¡Por fin se supo! El oculto homenaje a la reina Isabel que la princesa Eugenia guardó por 14 días

La princesa Eugenia sorprendió a sus seguidores al revelar finalmente el nombre de su tercera hija, dos semanas después de su nacimiento. La pequeña, fruto de su matrimonio con Jack Brooksbank, fue bautizada como Adelaide Elizabeth Annina Brooksbank.

Así fue la bienvenida de la tercera hija de la princesa Eugenia

La hija menor de Eugenia y Jack nació el pasado 3 de agosto en un hospital de Lisboa, Portugal, con un peso de 2.9 kilogramos. Sin embargo, la pareja decidió esperar 14 días antes de compartir públicamente su nombre, manteniendo durante ese tiempo un detalle de su vida familiar lejos de los reflectores.

Adelaide Elizabeth Annina Brooksbank nació en Lisboa y ya ocupa un lugar en la línea de sucesión británica. IG

Finalmente, este 17 de agosto, la princesa Eugenia publicó en Instagram varias fotografías de la recién nacida. En una de ellas, Adelaide aparece descansando en su cuna, mientras que otras muestran a la bebé junto a sus hermanos mayores, August Philip Hawke, de cinco años, y Ernest George Ronnie, de tres.

Hace dos semanas le dimos la bienvenida a nuestra niña al mundo”, escribió Eugenia al presentar oficialmente a su hija.

La princesa describió los últimos días como un periodo “muy especial, acogedor y lleno de amor” y explicó que el nombre de la pequeña fue elegido en honor a tres personas importantes para ella y Jack.

La pequeña nació el 3 de agosto y se convirtió en la tercera hija de Eugenia y Jack. IG

¿Cuál fue el homenaje de la princesa Eugenia a la reina Isabel II?

El detalle a la reina Isabel II, fallecida en 2022 después de siete décadas en el trono británico, se encuentra en el nombre. Eugenia explicó que se trata de una persona a la que la familia mantiene siempre presente en sus corazones.

El segundo nombre de la bebé es un emotivo homenaje a su bisabuela, la reina Isabel II. IG

El segundo nombre, Elizabeth, hace evidente esta conexión. De hecho, no es la primera vez que los descendientes de Isabel II reciben un nombre inspirado en ella.

La princesa Beatriz, hermana mayor de Eugenia, también lleva Elizabeth como segundo nombre, al igual que Zara Tindall y Lady Louise.

¿Por qué eligieron ese nombre?

La elección de Adelaide, por su parte, también tiene raíces en la historia de la monarquía británica. El nombre estaría inspirado en la reina Adelaida, esposa del rey Guillermo IV, quien reinó durante el siglo XIX.

Eugenia explicó que el nombre de su hija honra a tres personas importantes para ella y Jack Brooksbank. IG

La conexión incluso tiene un vínculo personal con Eugenia: durante su boda con Jack Brooksbank, la princesa utilizó piezas de joyería que habían sido encargadas originalmente para la reina Adelaida.

Pero la historia no termina ahí. Adelaide también tendría una relación con Portugal, país en el que nació la pequeña y donde Eugenia y su familia pasan parte del año.

De acuerdo con información difundida sobre el significado del nombre, otra posible inspiración sería María Adelaida de Portugal, una figura religiosa considerada santa honoraria.

¿Qué significa el nombre de Annina?

El tercer nombre de la bebé, Annina, es quizá el mayor misterio. Aunque se ha señalado que existe una conexión personal con Eugenia y Jack Brooksbank, la pareja no ha explicado públicamente cuál es el significado exacto.

Adelaide también hace referencia a la historia de la monarquía británica y a los vínculos de la familia con Portugal. IG

Así, el nombre completo reúne referencias a la historia británica, los vínculos familiares y la relación de los Brooksbank con Portugal, convirtiéndose en una elección cuidadosamente pensada.

La pequeña Adelaide ocupa además un lugar dentro de la sucesión al trono británico. Tras su nacimiento se incorporó al listado y actualmente se encuentra en el puesto número 15, detrás de su madre y sus dos hermanos.