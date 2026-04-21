Rocki, la bebé de Rihanna, debuta como toda una estrella en portada de revista

Rihanna enterneció a las redes sociales tras mostrar a su hija menor, Rocki, en un escenario poco convencional. La artista eligió la portada de la revista W para presentar oficialmente a la bebé, quien con solo siete meses ya forma parte de una producción de alto nivel dentro de la industria de la moda.

En lugar de una imagen casual o una publicación en redes sociales, la cantante apostó por una sesión fotográfica completamente planeada. Este debut no solo llamó la atención por tratarse de su hija, sino también por el cuidado en cada detalle, desde el vestuario hasta la dirección creativa.

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El debut de Rocki, la hija de Rihanna

Rocki Irish Mayers nació en septiembre de 2025, y desde entonces su aparición pública ha sido cuidadosamente manejada. Antes de esta portada, la bebé ya había sido vista en París a inicios de abril, donde utilizó una prenda vintage de Dior que rápidamente captó la atención.

Para esta ocasión, el director creativo Jonathan Anderson diseñó piezas exclusivas de alta costura para la pequeña. Uno de los elementos más comentados fue la creación de un pañal hecho a medida, algo que, según el propio diseñador, no tenía precedentes dentro de la casa de moda. Sobre esto, Anderson afirmó:

@badgalriri

“El pañal de alta costura es sin duda una primicia para Dior. Cuando Rihanna pide algo, ya se anticipa a las tendencias. Piensa de forma innovadora”.

El encargado de capturar las imágenes fue el fotógrafo Tim Walker, reconocido por su estilo visual. La producción incluyó la participación de varios creativos, como Michael Bento en el diseño de escenario, Mustafa Yanaz en el peinado y Daniel Sällström en el maquillaje.

La revista también reunió opiniones de figuras importantes como Pharrell Williams, Mariah Carey, Mary J. Blige y SZA, quienes compartieron su visión sobre la evolución de Rihanna, no solo como artista, sino también como empresaria y madre.

A$AP Rocky habla sobre su relación con Rihanna

Dentro del reportaje, A$AP Rocky ofreció detalles sobre su relación con la cantante, con quien lleva siete años. En la entrevista, destacó aspectos personales y la manera en que ha cambiado su vida familiar.

“Filosóficamente, su forma de ser está en otro nivel. Es la persona más encantadora y genuina del planeta. Su energía es inigualable, única”.

También habló sobre los intereses que comparten como pareja:

Grosby

“Éramos adictos a ver documentales, como el de Bob Marley. Ver películas juntos es divertidísimo. Habremos visto El Cantante unas quince veces”.

La pareja ya tenía dos hijos antes de Rocki: RZA, nacido en 2022, y Riot Rose en 2023, formando ahora una familia de tres.

Durante los últimos años, Rihanna ha cambiado la forma en que se percibe la maternidad dentro del mundo del espectáculo. Un ejemplo claro fue su presentación en el medio tiempo del Super Bowl en 2023, donde anunció su embarazo frente a millones de personas.

Desde entonces, su estilo durante el embarazo y sus decisiones públicas han generado conversación. La presentación de Rocki en una portada de revista de alta moda continúa esa misma línea, en la que combina su vida personal con su imagen profesional.

PJG