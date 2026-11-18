La música, las artesanías y las tradiciones navideñas se reunirán en el Estado de México con la llegada de la edición 41 de la Feria Internacional de la Piñata de Acolman 2026. Durante cuatro días, este municipio celebrará una de sus costumbres más representativas con actividades para toda la familia y una cartelera musical que incluye a reconocidos artistas nacionales e internacionales.

Del 3 al 6 de diciembre, la explanada municipal será el punto de encuentro para los visitantes que deseen disfrutar de esta celebración, cuyo programa contempla presentaciones gratuitas de Paty Cantú, El Komander, Los Caligaris, Los Estrambóticos, Los Inconformes y David Zahan.

Foto: Facebook Feria Internacional de la Piñata Acolman 2026

Además de los espectáculos musicales, los asistentes podrán recorrer espacios dedicados a la gastronomía, la cultura y el trabajo artesanal, particularmente a la elaboración de las tradicionales piñatas de siete picos, símbolo de la identidad de Acolman.

Foto: Facebook Feria Internacional de la Piñata Acolman 2026

¿Qué artistas se presentarán en la Feria de la Piñata 2026?

Uno de los principales atractivos de esta edición será su programa musical, que contempla cuatro jornadas de conciertos sin costo para el público. La organización distribuyó las presentaciones a lo largo del festejo para ofrecer distintos géneros y propuestas.

La programación del escenario principal quedó conformada de la siguiente manera:

Jueves 3 de diciembre: Los Estrambóticos, Los Caligaris y Los Inconformes.

Viernes 4 de diciembre: Paty Cantú.

Sábado 5 de diciembre: David Zahan.

Domingo 6 de diciembre: El Komander.

Foto: Facebook Feria Internacional de la Piñata Acolman 2026

¿Qué otras actividades habrá durante la celebración?

La oferta de entretenimiento no se limitará a los conciertos. La Feria Internacional de la Piñata contará con tres escenarios: el estelar, el cultural y el urbano, además de distintos espacios para conocer y adquirir productos elaborados por comerciantes y artesanos de la región.

Los pabellones gastronómicos permitirán a los visitantes acercarse a la cocina local, mientras que las áreas artesanales estarán dedicadas a mostrar el proceso de elaboración de las piñatas, una actividad que ha pasado de generación en generación en este municipio mexiquense.

En esta ocasión, Vietnam participará como país invitado internacional. También se sumarán Villa de Tezontepec, Hidalgo, y San José de Gracia, Aguascalientes, como municipios hermanos.