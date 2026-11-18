El Corona Capital 2026 está a punto de convertir a la Ciudad de México en un punto de encuentro para miles de fanáticos de la música. Durante tres días, algunas de las bandas y artistas más destacados de la escena internacional tomarán los escenarios de uno de los festivales más importantes del país, con propuestas que van del rock alternativo y el indie hasta la electrónica y el pop.

Gorillaz, Twenty One Pilots y The Strokes encabezan el cartel de esta edición, que promete un fin de semana de conciertos y grandes experiencias musicales para distintas generaciones. Si planeas asistir, hay varios detalles que debes conocer antes de llegar: fechas, ubicación, artistas por día, horarios, precios de boletos y opciones de transporte.

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¿Cuándo y dónde será el Corona Capital 2026? Fechas y sede del festival

El Corona Capital 2026 se realizará el viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de noviembre en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, ubicado en la alcaldía Iztacalco, Ciudad de México.

El recinto se encuentra sobre avenida Río Churubusco, en la zona de Ciudad Deportiva, y recibirá durante las tres jornadas a decenas de agrupaciones y solistas internacionales.

Para esta edición, el festival contará con cinco escenarios: Corona, Doritos, Corona Cero, Nivea y Viva Tent. En estos espacios se distribuirán las presentaciones, por lo que será importante revisar la programación antes de organizar los recorridos.

De acuerdo con la información oficial, se recomienda que los asistentes tengan al menos 16 años para ingresar. En el caso de quienes deseen consumir bebidas alcohólicas, deberán acreditar que tienen 18 años cumplidos mediante una identificación oficial aceptada por los organizadores.

Cabe destacar que no habrá reingreso una vez que el boleto haya sido escaneado. Por ello, conviene llevar todo lo necesario antes de entrar al recinto.

Lo que debes saber del Corona Capital IG coronacapital

¿Qué artistas estarán en el Corona Capital 2026? Cartel por día

El cartel del Corona Capital 2026 reúne propuestas de diferentes géneros y generaciones. Entre los nombres principales destacan Gorillaz, Twenty One Pilots y The Strokes, quienes encabezarán cada una de las tres jornadas.

Estos son algunos de los artistas más esperados de cada día:

Viernes 20 de noviembre

Gorillaz

Mumford & Sons

James Blake

Jamie xx

The Kooks

CHVRCHES

Yung Lean

CMAT

Fcukers

Sábado 21 de noviembre

Twenty One Pilots

The Offspring

Underworld

Pierce The Veil

Mother Mother

Maisie Peters

Peaches

BØRNS

Dope Lemon

Domingo 22 de noviembre

The Strokes

The xx

Lola Young

Johnny Marr

The Black Crowes

Manic Street Preachers

Santigold

Lil Yachty

Tricky

La selección ofrece distintas experiencias musicales. Gorillaz destaca por su combinación de rock, hip-hop y electrónica, mientras que Twenty One Pilots llega con su característico sonido alternativo. The Strokes, por su parte, será uno de los actos centrales para los seguidores del indie rock.

El festival también incluye proyectos emergentes y artistas que han ganado reconocimiento internacional, por lo que las tres jornadas ofrecen alternativas más allá de los actos principales.

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¿A qué hora empieza el Corona Capital 2026? Horarios por escenario

Los organizadores ya publicaron los horarios oficiales del Corona Capital 2026 en las redes sociales oficiales del festival. Las presentaciones se distribuirán entre los cinco escenarios y comenzarán desde las 15:20 horas, aproximadamente.

Uno de los aspectos que deben considerar los asistentes son los empalmes entre conciertos, pues algunos artistas compartirán horarios y será necesario elegir qué presentación ver.

El viernes 20, Gorillaz subirá al escenario Corona de las 23:00 a la 1:00 horas. Antes, Mumford & Sons y James Blake tocarán de las 21:30 a las 23:00 horas, en escenarios diferentes. Jamie xx también comenzará a las 23:00 horas, por lo que coincidirá con el inicio del espectáculo de Gorillaz.

El sábado 21, Twenty One Pilots cerrará el escenario Corona de las 23:00 a la 1:00 horas. Uno de los principales empalmes de esa jornada será entre The Offspring y Underworld, quienes tocarán de las 21:30 a las 23:00 horas.

Para el domingo 22, The Strokes ofrecerá el concierto de cierre, de las 23:00 a la 1:00 horas. The xx actuará antes, de las 21:30 a las 22:45 horas, mientras que Santigold comenzará a las 23:20 horas.

¿Cuánto cuestan los boletos del Corona Capital 2026 y dónde comprarlos?

Los boletos del Corona Capital 2026 cuentan con distintas modalidades de acceso. La oferta incluye entradas individuales para cada jornada y abonos generales para quienes desean asistir los tres días.

De acuerdo con la página oficial del festival, estos son los precios publicados para la fase 3 de acceso general:

Abono para los tres días: 5 mil 500 pesos

Boleto individual del viernes: 3 mil 500 pesos

Boleto individual del sábado: 3 mil 500 pesos

Boleto individual del domingo: 3 mil 500 pesos

Los precios no incluyen los cargos por servicio de la plataforma de venta y pueden cambiar de acuerdo con la disponibilidad.

También existen modalidades que ofrecen diferentes beneficios y servicios para los asistentes:

Abono Comfort Pass: 9 mil 2.50 pesos. Incluye baños privados y acceso rápido.

Abono Banamex Plus: 13 mil 360 pesos. Incluye estacionamiento preferencial y acceso a zonas exclusivas.

Abono Club Pass: 37 mil 500 pesos. Ofrece hospitalidad completa con alimentos y bebidas incluidas.

Los boletos se pueden adquirir a través de la plataforma Ticketmaster, de acuerdo con la disponibilidad de cada modalidad.

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¿Cómo llegar al Corona Capital 2026? Metro, accesos y recomendaciones

El Autódromo Hermanos Rodríguez se encuentra en avenida Río Churubusco, Puerta 15, Ciudad Deportiva, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco. Una de las alternativas más prácticas para llegar es el transporte público.

Metro: La Línea 9 (color café) es la principal opción para llegar al recinto. Las estaciones más cercanas son Velódromo, Ciudad Deportiva y Puebla. La estación Ciudad Deportiva se encuentra cerca de la Puerta 6 del Autódromo.

La Línea 9 (color café) es la principal opción para llegar al recinto. Las estaciones más cercanas son Velódromo, Ciudad Deportiva y Puebla. La estación Ciudad Deportiva se encuentra cerca de la Puerta 6 del Autódromo. Metrobús: La Línea 2 (color morado), que va de Tacubaya a Tepalcates, también representa una alternativa. Las estaciones recomendadas son UPIICSA y El Rodeo. Goma e Iztacalco pueden ser otras opciones, aunque se encuentran más retiradas del recinto.

Quienes prefieran utilizar automóvil deben considerar las condiciones del tránsito y verificar la disponibilidad del estacionamiento. Estas son algunas de las opciones:

Palacio de los Deportes: estacionamiento en todas las puertas.

Puerta 7: estacionamiento para clientes con pases Banamex Plus. Se requieren cuatro boletos Banamex Plus del mismo día.

Puerta 9: estacionamiento para asistentes con pases Club.

Puerta 15: estacionamiento general.

Puerta 8: estacionamiento preferente, con boleto comprado previamente en Ticketmaster.

Antes de acudir, también conviene revisar la lista de objetos permitidos y prohibidos. El festival acepta bolsas pequeñas de máximo 30 por 30 centímetros, celulares, cangureras, lentes de sol, sombreros, tapones para los oídos, bloqueador solar en crema y baterías recargables para teléfonos.

Entre los artículos prohibidos se encuentran paraguas, aerosoles, perfumes, bebidas alcohólicas, alimentos externos, cigarros electrónicos, vaporizadores, armas y cámaras profesionales.

Los organizadores recomiendan llevar ropa y calzado cómodos, así como consultar los reportes del clima para elegir la vestimenta adecuada. También habrá estaciones médicas gratuitas y facilidades de accesibilidad para personas con discapacidad.

Por otra parte, quienes no puedan asistir al festival tendrán una alternativa para disfrutar parte de la experiencia desde casa: Corona Capital confirmó una transmisión oficial a través de sus canales de YouTube y Facebook Live. Hasta el momento, no se han confirmado los artistas ni los horarios específicos que formarán parte de la emisión.

El Corona Capital 2026 ofrecerá tres jornadas para los amantes de la música internacional, con propuestas que abarcan distintos estilos y generaciones. Consultar los horarios, planear los traslados y conocer las condiciones de acceso permitirá que los asistentes aprovechen mejor su visita y disfruten de uno de los encuentros musicales más esperados del año en la capital.