El regreso del Vans Warped Tour a México ya es oficial, pues este martes 17 de noviembre los organizadores del festival revelaron las fechas de las cuatro sedes en donde se incluye a la Ciudad de México.

El pasado 12 y 13 de septiembre, llegó la primera edición del Vans Warped Tour a México y logró posicionarse como más que un festival de nostalgia, pues fue un encuentro emblemático de la cultura punk, skate, emo y pop punk, que reunió a alrededor de 100 mil personas.

Cabe destacar que aunque hubo dos intentos anteriores de llevar a cabo el Warped Tour en México, fue hasta este 2026 que se realizó oficialmente, es decir, casi 30 años después de su nacimiento en Estados Unidos.

Fue tanto el éxito que tuvo, que ahora los organizadores tomaron en cuenta una segunda edición para realizarse en nuestro país.

¿Cuándo será el Vans Warped Tour 2027 en México?

Vans Warped Tour 2027. @vanswarpedtour

De acuerdo con lo revelado a través de Instagram, la edición 2027 del Vans Warped Tour en México será el 11 y 12 de septiembre, en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

En tanto, las otras fechas confirmadas son:

19 y 20 de junio en Washington D.C.

24 y 25 de julio en Long Beach

13 y 14 de noviembre en Orlando

Sobre la preventa de boletos, por ahora, solo dieron a conocer las fechas para los conciertos en Estados Unidos, en donde comenzará el viernes 20 de noviembre.

No te duermas y asegura tu lugar para el Warped 27 desde temprano”, se lee en el anuncio.

¿Ya hay lineup del Warped el 11 y 12 de septiembre del 2027?

Hasta ahora los organizadores solo dieron a conocer las fechas de las cuatro sedes, sin embargo, el lineup, incluido el de México, aún es desconocido, aunque se espera que se revele muy pronto.

Sin embargo, debido a las bandas que estuvieron en la edición pasada, se prevé que sea un cartel que incluya agrupaciones tanto consolidadas como nuevos talentos, que logre atraer a los seguidores del punk rock, pop punk y la escena alternativa.

En el pasado, entre los nombres que más destacaron el primer día estuvieron:

Papa Roach

Yellowcard

Taking Back Sunday

The All-American Rejects

Story of the Year

Finch

Saosin

Dropkick Murphys

Bowling for Soup

Atreyu

Chiodos

También hubo una importante representación mexicana con Allison, Insite, Here Comes The Kraken, Say Ocean, Blnko y otras propuestas.

Mientras que el segundo día tuvo otro conjunto de nombres importantes:

Simple Plan

All Time Low

New Found Glory

Pennywise

Black Veil Brides

Alexisonfire

Alkaline Trio

Underoath

Thrice

The Story So Far

Motion City Soundtrack

Y en la parte mexicana destacaron División Minúscula, Thermo, Delux, Elli Noise, Tungas, Los Blenders y Sgt. Papers.

¿Qué esperar en el festival el siguiente año?

Además de un lineup que convenza a los mexicanos, se espera que en el 2027 el evento siga promoviendo la cultura skate y BMX.

En México, este 2026 se recuperaron varias de sus tradiciones como:

Skateboarding : rampas y exhibiciones de skate y BMX.

: rampas y exhibiciones de skate y BMX. Artist Alley : acercamiento a artistas y bandas, mercancía y actividades con seguidores.

Record Label Row : espacio para sellos discográficos.

Charity Circle : organizaciones y causas sociales.

Bandas emergentes : oportunidades para proyectos independientes.

Varios escenarios: seis escenarios para distribuir las presentaciones.

También fue interesante que no se utilizara el típico sistema de pulseras cashless, pues se podía pagar directamente con tarjeta o efectivo, algo que fue bien recibido por varios asistentes.

Con todo ello, el Vans Warped Tour demostró que hay público suficiente para reunir distintas generaciones de aficionados al punk, emo, hardcore y pop punk en un mismo lugar.